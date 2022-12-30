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"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары - РИА Новости, 30.12.2022
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"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары
"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары - РИА Новости, 30.12.2022
"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары
Авиакомпания традиционно принимает участие в ежегодной предновогодней акции "Елка желаний". В этом году в роли Деда Мороза выступил первый заместитель... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:48
2022-12-30T15:49
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Авиакомпания традиционно принимает участие в ежегодной предновогодней акции "Елка желаний". В этом году в роли Деда Мороза выступил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, который снял с елки шарик-желание семилетнего Павла из Тольятти, мечтавшего побывать в кабине самолета, а также потренироваться на тренажере воздушного судна Airbus.
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Фото, Новый год — 2023, Аэрофлот, Самара, Елка желаний, Новый год, Airbus, МС-21, Москва
15:48 30.12.2022 (обновлено: 15:49 30.12.2022)
 

"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары

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Авиакомпания традиционно принимает участие в ежегодной предновогодней акции "Елка желаний". В этом году в роли Деда Мороза выступил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, который снял с елки шарик-желание семилетнего Павла из Тольятти, мечтавшего побывать в кабине самолета, а также потренироваться на тренажере воздушного судна Airbus.
© РИА Новости / Максим Блинов

Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
1 из 7

Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
2 из 7

В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков в кабине авиатренажера Airbus для обучения и подготовки персонала в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
3 из 7

Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
4 из 7

Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
5 из 7

По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
6 из 7

После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".

Участник новогодней акции Елка желаний Паша Новиков из Самары в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
7 из 7

Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
 
Новый год — 2023ФотоАэрофлотСамараЕлка желанийНовый годAirbusМС-21Москва
 
 
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