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"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары

"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары - РИА Новости, 30.12.2022

"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары

Авиакомпания традиционно принимает участие в ежегодной предновогодней акции "Елка желаний". В этом году в роли Деда Мороза выступил первый заместитель... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:48

2022-12-30T15:48

2022-12-30T15:49

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Авиакомпания традиционно принимает участие в ежегодной предновогодней акции "Елка желаний". В этом году в роли Деда Мороза выступил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, который снял с елки шарик-желание семилетнего Павла из Тольятти, мечтавшего побывать в кабине самолета, а также потренироваться на тренажере воздушного судна Airbus.

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