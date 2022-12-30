"Аэрофлот" исполнил новогоднюю мечту 7-летнего Павла из Самары
Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.
Компания организовала Павлу, его сестре и родителям перелет из Самары и обратно, а также предновогоднюю программу пребывания в столице.
В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.
В тренажерном центре "Аэрофлота" мальчика, его сестру и родителей встретили Андрей Чиханчин, летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, командир авиационной эскадрильи самолетов Airbus A330/350 Игорь Филонов и бортпроводники Сандара и Мария.
Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.
Маленьким гостям и их родителям показали тренажерный комплекс, где проходят подготовку пилоты "Аэрофлота", и предоставили возможность совершить полет на настоящем тренажере A350. Во время тренировочного полета вместе Игорем Филоновым Павел выполнил взлет, полет по маршруту и посадку.
Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.
Благодаря полной имитации реального полета Павел в полной мере ощутил эмоции от управления настоящим самолетом.
По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".
По завершении мероприятия детям вручили подарки от авиакомпании и сертификаты о прохождении подготовки в тренажерном центре авиакомпании. Кроме этого, от департамента культуры Москвы семье вручили пригласительные билеты на новогоднюю Елку мэра Москвы в "Гостином дворе".
После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.
После полета на тренажере дети побывали в кабине полнопилотажного тренажера нового отечественного самолета МС-21.
Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".
Мама и папа Павла выразили огромную благодарность авиакомпании "Аэрофлот" за исполнение новогодней мечты своего сына. Прощаясь с гостями, Андрей Чиханчин и Эдуард Советкин пожелали им удачи и выразили надежду увидеть Павла в будущем в роли пилота "Аэрофлота".