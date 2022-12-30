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Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/lnr-1842409235.html
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации - РИА Новости, 30.12.2022
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:48
2022-12-30T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституции республики. "Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, - конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле, наконец-то, наступил мир, и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", - сказал он, выступая перед парламентом.
россия
луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
10:48 30.12.2022
 
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации

Пасечник: ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить спецоперацию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию.
Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституции республики.
"Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, - конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле, наконец-то, наступил мир, и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", - сказал он, выступая перед парламентом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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