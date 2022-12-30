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Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации

Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации - РИА Новости, 30.12.2022

Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации

И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:48

2022-12-30T10:48

2022-12-30T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституции республики. "Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, - конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле, наконец-то, наступил мир, и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", - сказал он, выступая перед парламентом.

россия

луганская народная республика

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в мире, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика