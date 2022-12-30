https://ria.ru/20221230/lnr-1842409235.html
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации - РИА Новости, 30.12.2022
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:48
2022-12-30T10:48
2022-12-30T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить специальную военную операцию. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституции республики. "Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, - конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле, наконец-то, наступил мир, и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", - сказал он, выступая перед парламентом.
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_38cee679c3365e10aa4ed40fdd30603e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
Пасечник: ЛНР делает все возможное, чтобы скорее закончить спецоперацию