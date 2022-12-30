https://ria.ru/20221230/lnr-1842402812.html
Парламент ЛНР принял новую конституцию
Парламент ЛНР принял новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
Парламент ЛНР принял новую конституцию
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:14
2022-12-30T10:14
2022-12-30T11:16
политика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария.Теперь в основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.Как заявил врио главы региона Леонид Пасечник, выступая перед парламентом, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика
Политика, Луганская Народная Республика
10:14 30.12.2022 (обновлено: 11:16 30.12.2022)
Парламент ЛНР принял новую конституцию
Парламент Луганской Народной Республики принял новую конституцию
ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария.
Теперь в основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.
Как заявил врио главы региона Леонид Пасечник
, выступая перед парламентом, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию.
"Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", — сказал он.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.
В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.