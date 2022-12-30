Парламент ЛНР принял новую конституцию

"Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", — сказал он.