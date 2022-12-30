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Парламент ЛНР принял новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
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Парламент ЛНР принял новую конституцию
Парламент ЛНР принял новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
Парламент ЛНР принял новую конституцию
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:14
2022-12-30T11:16
политика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария.Теперь в основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.Как заявил врио главы региона Леонид Пасечник, выступая перед парламентом, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
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политика, луганская народная республика
Политика, Луганская Народная Республика
10:14 30.12.2022 (обновлено: 11:16 30.12.2022)
 
Парламент ЛНР принял новую конституцию

Парламент Луганской Народной Республики принял новую конституцию

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "Своих не бросаем" в городе Краснодон Луганской Народной Республики
Участники флешмоба Своих не бросаем в городе Краснодон Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "Своих не бросаем" в городе Краснодон Луганской Народной Республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария.
Теперь в основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.
Как заявил врио главы региона Леонид Пасечник, выступая перед парламентом, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию.

"Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир и мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", — сказал он.

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.
В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
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