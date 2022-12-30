https://ria.ru/20221230/kuleba-1842415015.html

Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок - РИА Новости, 30.12.2022

Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:09

2022-12-30T11:09

2022-12-30T14:37

в мире

дмитрий кулеба

россия

украина

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее. На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. Однако это невозможно — участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава ООН. Для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все происходящее сейчас — это итог последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, чтобы не допустить ее участия в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html

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в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, рбк (медиагруппа)