11:09 30.12.2022 (обновлено: 14:37 30.12.2022)
Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее.
"Для меня сейчас главное <…> утвердить в партнерах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится <…> Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию <…> Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", — сказал он в интервью "РБК Украина".
На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. Однако это невозможно — участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава ООН. Для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все происходящее сейчас — это итог последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, чтобы не допустить ее участия в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока.
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