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Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок - РИА Новости, 30.12.2022
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Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок - РИА Новости, 30.12.2022
Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:09
2022-12-30T14:37
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее. На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. Однако это невозможно — участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава ООН. Для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все происходящее сейчас — это итог последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, чтобы не допустить ее участия в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока.
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в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, рбк (медиагруппа)
В мире, Дмитрий Кулеба, Россия, Украина, РБК (медиагруппа)
11:09 30.12.2022 (обновлено: 14:37 30.12.2022)
 
Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Глава МИД Украины Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от попыток изменить Россию, а вместо этого — полностью изолировать ее.

"Для меня сейчас главное <…> утвердить в партнерах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится <…> Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию <…> Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", — сказал он в интервью "РБК Украина".

На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. Однако это невозможно — участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава ООН. Для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все происходящее сейчас — это итог последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, чтобы не допустить ее участия в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 14:32
"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России
 
В миреДмитрий КулебаРоссияУкраинаРБК (медиагруппа)
 
 
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