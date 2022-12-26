18:46 26.12.2022 (обновлено: 21:05 26.12.2022)
Украина призвала исключить Россию из ООН
МИД Украины призвал официально исключить Россию из ООН
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МИД Украины призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций, говорится на сайте ведомства.
"Украина призывает государства — члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом", — указано в заявлении.
Украинские дипломаты также заявили, что членство в ООН предоставляют "миролюбивым государствам" по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной Ассамблеи.
"Никоим образом не могла подменить действующий Устав ООН и договоренность группы стран бывшего СССР в Алматы в декабре 1991 года, которая не была ратифицирована парламентом Украины, однако которая якобы стала основанием для Бориса Ельцина, тогдашнего президента РСФСР, обратиться к Генеральному секретарю ООН по поводу континуитета (преемственности. — Прим. ред.) членства в ООН", — заявили в МИД Украины.
После начала специальной военной операции на Украине и в западных странах периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие страны в СБ в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации.
Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в основополагающий документ ООН, для принятия которой необходима подпись всех постоянных членов. Москва имеет право наложить вето на подобное предложение.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник сообщил о намерении поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Замглавы МИД Сергей Вершинин, назвал эту инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов СБ.
В конце сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что говорить о расширении Совета Безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут. По его словам, западные страны, в том числе Германия, а также Япония, объявившие себя кандидатами на постоянное членство в СБ ООН, "выполняют указания США".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.