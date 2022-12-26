https://ria.ru/20221226/oon-1841494472.html

Украина призвала исключить Россию из ООН

Украина призвала исключить Россию из ООН - РИА Новости, 26.12.2022

Украина призвала исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:46

2022-12-26T18:46

2022-12-26T21:05

украина

россия

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сергей лавров

москва

борис ельцин

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МИД Украины призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций, говорится на сайте ведомства.Министерство утверждает, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН в "обход Устава организации". Кроме того, Киев обвинил Москву в использовании права вето в СБ.Украинские дипломаты также заявили, что членство в ООН предоставляют "миролюбивым государствам" по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной Ассамблеи."Никоим образом не могла подменить действующий Устав ООН и договоренность группы стран бывшего СССР в Алматы в декабре 1991 года, которая не была ратифицирована парламентом Украины, однако которая якобы стала основанием для Бориса Ельцина, тогдашнего президента РСФСР, обратиться к Генеральному секретарю ООН по поводу континуитета (преемственности. — Прим. ред.) членства в ООН", — заявили в МИД Украины.После начала специальной военной операции на Украине и в западных странах периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие страны в СБ в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации.Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в основополагающий документ ООН, для принятия которой необходима подпись всех постоянных членов. Москва имеет право наложить вето на подобное предложение.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник сообщил о намерении поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Замглавы МИД Сергей Вершинин, назвал эту инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов СБ.В конце сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что говорить о расширении Совета Безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут. По его словам, западные страны, в том числе Германия, а также Япония, объявившие себя кандидатами на постоянное членство в СБ ООН, "выполняют указания США".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.

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https://ria.ru/20221220/rasstrel-1839904253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, оон, в мире, сергей лавров, москва, борис ельцин, дмитрий кулеба