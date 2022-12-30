https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842454545.html

Пасечник подписал новую конституцию ЛНР

Пасечник подписал новую конституцию ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022

Пасечник подписал новую конституцию ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию, она опубликована на официальном сайте Пасечника. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:19

2022-12-30T13:19

2022-12-30T13:31

политика

луганская народная республика

леонид пасечник

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821167634_0:263:3169:2047_1920x0_80_0_0_ff75e041bb6241adac04a8222d17d14e.jpg

ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию, она опубликована на официальном сайте Пасечника.Ранее депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики приняли новую Конституцию Республики на пленарном заседании.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221230/lnr-1842409235.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, леонид пасечник, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика