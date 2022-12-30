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Пасечник подписал новую конституцию ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
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Пасечник подписал новую конституцию ЛНР
Пасечник подписал новую конституцию ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
Пасечник подписал новую конституцию ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию, она опубликована на официальном сайте Пасечника. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:19
2022-12-30T13:31
политика
луганская народная республика
леонид пасечник
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию, она опубликована на официальном сайте Пасечника.Ранее депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики приняли новую Конституцию Республики на пленарном заседании.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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луганская народная республика
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политика, луганская народная республика, леонид пасечник, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика
Политика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика
13:19 30.12.2022 (обновлено: 13:31 30.12.2022)
 
Пасечник подписал новую конституцию ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник подписал новую конституцию республики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию, она опубликована на официальном сайте Пасечника.
Ранее депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики приняли новую Конституцию Республики на пленарном заседании.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
 
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