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Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми - РИА Новости, 30.12.2022
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Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми
Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми - РИА Новости, 30.12.2022
Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что под их руководством особая ценность сотрудничества между Россией РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:21
2022-12-30T15:21
в мире
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что под их руководством особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем проявилась еще больше, отношения стали более зрелыми, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая. "Под нашим руководством отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми и прочными, а внутренняя сила и особая ценность сотрудничества между двумя странами проявились еще больше", - сказал Си Цзиньпин. Он также добавил, что переговоры двух лидеров по видеосвязи уже стали хорошей традицией.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай
15:21 30.12.2022
 
Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией стали более зрелыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что под их руководством особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем проявилась еще больше, отношения стали более зрелыми, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
"Под нашим руководством отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми и прочными, а внутренняя сила и особая ценность сотрудничества между двумя странами проявились еще больше", - сказал Си Цзиньпин.
Он также добавил, что переговоры двух лидеров по видеосвязи уже стали хорошей традицией.
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