https://ria.ru/20221230/kitay-1842488649.html

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми - РИА Новости, 30.12.2022

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали более зрелыми

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что под их руководством особая ценность сотрудничества между Россией РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:21

2022-12-30T15:21

2022-12-30T15:21

в мире

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что под их руководством особая ценность сотрудничества между Россией и Китаем проявилась еще больше, отношения стали более зрелыми, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая. "Под нашим руководством отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми и прочными, а внутренняя сила и особая ценность сотрудничества между двумя странами проявились еще больше", - сказал Си Цзиньпин. Он также добавил, что переговоры двух лидеров по видеосвязи уже стали хорошей традицией.

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Владимир Лаврентьев

в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай