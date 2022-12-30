https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.12.2022
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай готов работать с Россией, чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:29
2022-12-30T14:29
2022-12-30T15:04
си цзиньпин
китай
россия
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай готов работать с Россией, чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай готов работать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы, чтобы противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что Китай готов вместе с Россией защищать международную беспристрастность и справедливость.
https://ria.ru/20221230/energonositeli-1842434419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, в мире, владимир путин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
14:29 30.12.2022 (обновлено: 15:04 30.12.2022)
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета двух стран
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай готов работать с Россией, чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай готов работать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы, чтобы противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что Китай готов вместе с Россией защищать международную беспристрастность и справедливость.