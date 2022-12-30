https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html

Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.12.2022

Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай готов работать с Россией, чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:29

2022-12-30T14:29

2022-12-30T15:04

си цзиньпин

китай

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай готов работать с Россией, чтобы противостоять политике односторонних действий, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай готов работать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы, чтобы противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что Китай готов вместе с Россией защищать международную беспристрастность и справедливость.

https://ria.ru/20221230/energonositeli-1842434419.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

си цзиньпин, китай, россия, в мире, владимир путин