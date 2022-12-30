12:15 30.12.2022 (обновлено: 13:39 30.12.2022)
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене
Путин заявил, что координация России и Китая служит формированию справедливого миропорядка
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы 20, служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка", - сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
Он отметил, что Россия и Китай одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.