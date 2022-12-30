Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/kitay-1842436087.html
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене - РИА Новости, 30.12.2022
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене
Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:15
2022-12-30T13:39
в мире
россия
китай
владимир путин
брикс
си цзиньпин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842459069_0:46:3012:1740_1920x0_80_0_0_2143f5491987cca79da1c35564cf71a2.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы 20, служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка", - сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи. Он отметил, что Россия и Китай одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842459069_0:0:2679:2009_1920x0_80_0_0_911aaa42dcf183c571b242fa49f652d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, владимир путин, брикс, си цзиньпин, оон
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, Си Цзиньпин, ООН
12:15 30.12.2022 (обновлено: 13:39 30.12.2022)
 
Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене

Путин заявил, что координация России и Китая служит формированию справедливого миропорядка

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы 20, служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка", - сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
Он отметил, что Россия и Китай одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:00
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинБРИКССи ЦзиньпинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала