https://ria.ru/20221230/kitay-1842436087.html

Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене

Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене - РИА Новости, 30.12.2022

Путин рассказал о координации России и Китая на международной арене

Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:15

2022-12-30T12:15

2022-12-30T13:39

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владимир путин

брикс

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы 20, служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка", - сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи. Он отметил, что Россия и Китай одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, владимир путин, брикс, си цзиньпин, оон