https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html

Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией

Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией - РИА Новости, 30.12.2022

Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией

Китай в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:59

2022-12-30T11:59

2022-12-30T12:08

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Китай в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным."Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", - сказал Си Цзиньпин в беседе с российским президентом.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, политика