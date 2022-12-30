https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html
Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией
Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией
Китай в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:59
2022-12-30T11:59
2022-12-30T12:08
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Китай в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным."Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", - сказал Си Цзиньпин в беседе с российским президентом.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, политика
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
11:59 30.12.2022 (обновлено: 12:08 30.12.2022)
Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией
Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать политическое взаимодействие с Россией