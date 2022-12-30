https://ria.ru/20221230/kitay-1842428218.html

Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин

Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022

Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин

Отношения РФ и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности, связи между странами являются образцом... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:52

2022-12-30T11:52

2022-12-30T13:46

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности, связи между странами являются образцом сотрудничества крупных держав в 21 веке, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином."В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично развиваться. Как мы с Вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке", - сказал Путин.Также он поздравил китайского коллегу с успешным проведением 20 съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и лично Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. "Под вашим руководством и при лидирующей роли КПК обеспечивается устойчивое социально-экономические развитие страны, укрепляются ее позиции на мировой арене. От всей души желаю вам и всему дружественному Китаю новых успехов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html

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Владимир Лаврентьев

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире