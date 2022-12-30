https://ria.ru/20221230/kitay-1842428218.html
Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин
Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022
Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин
Отношения РФ и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности, связи между странами являются образцом... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:52
2022-12-30T11:52
2022-12-30T13:46
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460062_0:173:3246:1998_1920x0_80_0_0_3b2b9d8582056b184b6565aa54f253e9.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности, связи между странами являются образцом сотрудничества крупных держав в 21 веке, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином."В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично развиваться. Как мы с Вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке", - сказал Путин.Также он поздравил китайского коллегу с успешным проведением 20 съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и лично Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. "Под вашим руководством и при лидирующей роли КПК обеспечивается устойчивое социально-экономические развитие страны, укрепляются ее позиции на мировой арене. От всей души желаю вам и всему дружественному Китаю новых успехов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460062_242:0:2906:1998_1920x0_80_0_0_e5f1ed64f2c9c9f2ffafed20ad17e684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
11:52 30.12.2022 (обновлено: 13:46 30.12.2022)
Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества, заявил Путин
Путин: отношения России и Китая демонстрируют устойчивость и образец сотрудничества
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности, связи между странами являются образцом сотрудничества крупных держав в 21 веке, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.
"В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично развиваться. Как мы с Вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке", - сказал Путин.
Также он поздравил китайского коллегу с успешным проведением 20 съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и лично Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. "Под вашим руководством и при лидирующей роли КПК обеспечивается устойчивое социально-экономические развитие страны, укрепляются ее позиции на мировой арене. От всей души желаю вам и всему дружественному Китаю новых успехов", - сказал Путин.