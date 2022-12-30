https://ria.ru/20221230/kitay-1842427963.html
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае - РИА Новости, 30.12.2022
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:52
2022-12-30T11:52
2022-12-30T11:59
китай
дмитрий медведев
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае, и отметил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся."Он (Медведев - ред.) доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся", - сказал Путин.Медведев был с визитом в Китае 21 декабря, там он провел переговоры с председателем КНР.
https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:52 30.12.2022 (обновлено: 11:59 30.12.2022)
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
Путин заявил о продолжении двусторонних обменов между Россией и Китаем
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае, и отметил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся.
"Он (Медведев - ред.) доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся", - сказал Путин.
Медведев был с визитом в Китае 21 декабря, там он провел переговоры с председателем КНР.