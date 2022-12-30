Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/kitay-1842427963.html
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае - РИА Новости, 30.12.2022
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:52
2022-12-30T11:59
китай
дмитрий медведев
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840178194_659:235:2124:1059_1920x0_80_0_0_1baaec518620b2b009b3877a45fc3869.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае, и отметил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся."Он (Медведев - ред.) доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся", - сказал Путин.Медведев был с визитом в Китае 21 декабря, там он провел переговоры с председателем КНР.
https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840178194_0:116:2576:2048_1920x0_80_0_0_08dfebf661025a9015cb0b89ea29c6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:52 30.12.2022 (обновлено: 11:59 30.12.2022)
 
Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае

Путин заявил о продолжении двусторонних обменов между Россией и Китаем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае, и отметил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся.
"Он (Медведев - ред.) доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся", - сказал Путин.
Медведев был с визитом в Китае 21 декабря, там он провел переговоры с председателем КНР.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:54
Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере
 
КитайДмитрий МедведевВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала