https://ria.ru/20221230/kitay-1842427963.html

Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае

Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае - РИА Новости, 30.12.2022

Путин сообщил, что Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:52

2022-12-30T11:52

2022-12-30T11:59

китай

дмитрий медведев

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзинпином сообщил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложил ему о теплом приеме в Китае, и отметил, что в следующем году двусторонние обмены продолжатся."Он (Медведев - ред.) доложил мне и о теплом приеме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся", - сказал Путин.Медведев был с визитом в Китае 21 декабря, там он провел переговоры с председателем КНР.

https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html

китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин