https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html

Главные события в Китае 2022 года: Олимпиада, тайваньский кризис, съезд КПК

Главные события в Китае 2022 года: Олимпиада, тайваньский кризис, съезд КПК - РИА Новости, 30.12.2022

Главные события в Китае 2022 года: Олимпиада, тайваньский кризис, съезд КПК

Уходящий год вошел в историю Китая целым рядом важнейших событий в сфере политики, спорта, здравоохранения, освоения космоса, о главных из них в материале РИА... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:22

2022-12-30T08:22

2022-12-30T09:29

в мире

китай

пекин

цзян цзэминь

си цзиньпин

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_2411f94ed588123abc71769e6acdb660.jpg

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Уходящий год вошел в историю Китая целым рядом важнейших событий в сфере политики, спорта, здравоохранения, освоения космоса, о главных из них в материале РИА Новости. Пекинская олимпиада С 4 по 20 февраля в Пекине прошли Зимние Олимпийские игры-2022. Китайская столица стала первым в мире городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры. Игры запомнилась строгими антиковидными мерами для спортсменов и зрителей, "дипломатическим бойкотом" со стороны ряда стран, допинговым скандалом вокруг фигуристки Камилы Валиевой, а также охотой за талисманом зимней Олимпиады пандой Бин Дуньдунем. Сборная России на Играх завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и стала второй по общему количеству наград после норвежцев (37). В медальном зачете (считается по числу золотых медалей) россияне финишировали девятыми. Первое место в медальном зачете занята сборная Норвегии. Сборная КНР заняла третье место. Крушение Boeing 737 и землятресение в Сычуани Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший 21 марта рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты. Еще одна трагедия, приведшая к многочисленным жертвам, произошла в провинции Сычуань на юго-западе страны. Пятого сентября землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин (Джагсамка) Гардзе-Тибетского автономного округа. В результате землетрясения обрушились 243 частных дома и два общественных здания, более 13 тысяч частных домов и 142 общественных здания получили повреждения, также были повреждены более 300 отелей, небольших гостиниц и гостевых домов, были обесточены несколько населенных пунктов, повреждены инфраструктурные объекты, включая дорожное полотно на нескольких шоссе. Власти эвакуировали из пострадавших районов более 10 тысяч человек. Жертвами землетрясения стали по меньшей мере 93 человека. Обострение тайваньского вопроса Одной из главных тем в СМИ всего мира в августе 2022 года стал визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Центральное телевидение Китая на фоне учений опубликовало статью, в которой говорилось, что теперь НОАК будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива. Прошедший в октябре Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, в которых, в частности, подчеркивается необходимость решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость острова. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК, заявил, что Китай будет искренне стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказаться от применения силы. XX съезд КПК и переизбрание Си Цзиньпина Главным внутриполитическим событием 2022 года для КНР стал 20-й съезд Коммунистической партии Китая, который проходил 16-22 октября. По итогам был избран новый состав партийного руководства страны, а Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК. Съезд избрал новый состав ЦК из 205 человек, который утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи. Состав ПКПБ значительно изменился, из семи членов только трое сохранили свои места в постоянном комитете – Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи и Ван Хунин, четыре политика вошли в состав Постоянного комитета Политбюро впервые – это Ли Цян, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Члены Постоянного комитета Политбюро занимают высшие партийные и государственные должности, все решения в постоянном комитете принимаются на основе всеобщего консенсуса. Смерть Цзян Цзэминя В Шанхае 30 ноября в возрасте 96 лет скончался экс-председатель КНР Цзян Цзэминь. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. Церемония прощания прошла пятого декабря в Пекине в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, в ней приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань". Прах Цзян Цзэминя развеяли с военного корабля 11 декабря над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая. Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао. Эпоха лидерства Цзян Цзэминя запомнилась целым рядом достижений Китая, как в области экономики, так и на международной арене. При Цзян Цзэмине в 1997 году во владение Китая от Великобритании вернулся Гонконг, в 1999 году под китайское управление была возвращена португальская колония Макао. В 2001 году Китай вступил в ВТО, в том же году была основана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, в 2001 году был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В том же 2001 году Пекин был избран столицей XXIX летних Олимпийских игр. Борьба с пандемией и антиковидные протесты Весь 2022 год в Китае прошел под знаменем непримиримой борьбы с пандемией СOVID-19, на протяжении всего года власти КНР осуществляли политику "нулевой терпимости" по отношению к вирусу, что регулярно приводило к локдаунам во многих китайских городах. Самым известным из них стал шанхайский, жители многомиллионного мегаполиса на востоке страны с 28 марта по 1 июня находились на карантине. Новая волна заболеваемости накрыла Китай в конце осени. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. Власти КНР 7 декабря выпустили заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включали в себя отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря заявил, что с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. Освоение космоса В 2022 году Китай активно развивал свою космическую программу, в частности, строительство национальной орбитальной станции. Третьего ноября была завершена сборка основной конфигурации станции "Тяньгун". В настоящее время базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", запущенные в этом году, три объекта вместе весят примерно 69 тонн. В декабре китайские космонавты провели первую в истории китайской космической станции ротацию экипажей на орбите. Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества. В октябре Китай запустил передовую космическую обсерваторию (ASO-S) для исследования Солнца. Всего по данным на 29 декабря Китай с начала года осуществил 63 космических запуска.

https://ria.ru/20221227/smi-1841525167.html

https://ria.ru/20221209/kitay-1837413290.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841793856.html

https://ria.ru/20221226/kontakt-1841340047.html

https://ria.ru/20221130/tszemin-1835258261.html

https://ria.ru/20221229/kitay-1842156128.html

https://ria.ru/20221109/tyanchzhou-4-1830175565.html

китай

пекин

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, цзян цзэминь, си цзиньпин, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, всемирная торговая организация (вто), boeing 737, china eastern airlines, тайвань