https://ria.ru/20221230/kazakhstan-1842386411.html

Бывший сват Назарбаева предстал перед судом в Астане

Бывший сват Назарбаева предстал перед судом в Астане - РИА Новости, 30.12.2022

Бывший сват Назарбаева предстал перед судом в Астане

Слушания по делу о хищениях денежных средств в газовой сфере в отношении крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева начались в пятницу в суде номер 2 РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:01

2022-12-30T08:01

2022-12-30T08:01

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АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Слушания по делу о хищениях денежных средств в газовой сфере в отношении крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева начались в пятницу в суде номер 2 Сарыаркинского района Астаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсуда. "Сегодня в 10.00 (07.00 мск) начался суд", - сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы городского суда. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ранее сообщало, что завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления национальной газовой компании АО Qazaq Gaz Тайыра Жанузака по фактам хищения 14,5 миллиарда тенге (почти 31 миллион долларов) при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По информации ведомства, причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО Qazaq Gaz. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге (81 миллион долларов), 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства. АФМ также сообщило, что оно продолжает досудебное расследование в отношении Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем. Боранбаев - крупный казахстанский предприниматель, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes Казахстан в 2021 году. Является франчайзи McDonald's в Казахстане, владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Ранее сообщалось о том, что он являлся франчайзи McDonald"s также в Белоруссии и ряде регионов России. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производилась российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях группы национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз". Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.

https://ria.ru/20221221/neft-1840349518.html

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в мире, казахстан, астана, белоруссия, кайрат, mcdonald's corporation, казмунайгаз, forbes