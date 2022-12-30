https://ria.ru/20221230/evrosoyuz-1842433746.html

Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР - РИА Новости, 30.12.2022

Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Сто лет назад был образован СССР – новый тип государства, новая общность, новый мир, новый вид управления, теперь нечто подобное пытается сконструировать на... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:07

2022-12-30T12:07

2022-12-30T12:07

ярослав башта

ссср

чехия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Сто лет назад был образован СССР – новый тип государства, новая общность, новый мир, новый вид управления, теперь нечто подобное пытается сконструировать на свой лад Евросоюз, заявил РИА Новости депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии (выборы в январе 2023 года) от партии "Свобода и прямая демократия" Ярослав Башта. "Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня основания Советского Союза. Это крупнейшее государственное образование просуществовало почти семь десятилетий, прежде чем пасть в декабре 1991 года в результате принятого в дебрях Беловежской пущи кулуарного решения лидеров трех союзных республик – РФ, Украины и Белоруссии", - напомнил чешский политик. По мнению Башты, СССР представлял собой новый тип государства, новую общность, новый мир, который, по замыслу его авторов, должен был привести страну к невиданным успехам. Как отмечает Башта, Советский Союз сумел достичь своего наивысшего статуса после окончания Второй мировой войны, после победы над нацистской Германией. Это стало решающим фактором в становлении биполярного мира. В эпоху ядерного оружия подобное геополитическое устройство оказалось гарантией долгосрочного мирного сосуществования, особенно на европейском континенте. "У нас, в странах Центральной Европы, да и в других государствах, изучение причин распада СССР становится все более насущной темой. Я бы разделил их на идеологические и системные. Самой большой идеологической ошибкой советского руководства в 1980-е годы, на мой взгляд, была новая попытка реформировать государственный строй и советское общество, "создать" некоего нового советского человека. Но на фоне отказа правящей элиты СССР от режима репрессий это привело лишь к росту национализма практически во всех республиках Союза", - подчеркивает Башта. Как считает чешский политик, системной ошибкой руководителей СССР было сохранение существовавшей структуры управления, хорошо зарекомендовавшей себя в прежние времена, при огромной зависимости от личных качеств тех, кто поднимался на управленческие верхи. Но изначально востребованные в былые времена деловые качества кандидатов в руководители все чаще подменялись теперь кумовством и коррупцией. "По иронии судьбы, нынешний ЕС – это во многом не что иное как неудачная копия СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия с ее комиссарами эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, поскольку входящие в ее состав люди больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются, как правило, из неудачливых политиков национального уровня", - считает Башта. "История действительно повторяется, как минимум дважды - один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса", - делает вывод чешский политик.

https://ria.ru/20221230/imperiya-1842315310.html

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

ссср

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярослав башта, ссср, чехия, евросоюз, в мире