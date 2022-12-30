Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Депутат чешского парламента Башта заявил, что Евросоюз стал неудачной копией СССР
Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.
Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.
Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.
Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.
В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.
В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.
Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.
Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.
Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.
Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.
Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.
Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.
Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.
Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.
Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.
Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.
Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.
Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.
Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.
Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.
Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.
Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.
После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.
После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.
В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".
В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".
После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.
После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.
Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".
Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".
Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.
Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.
С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.
С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.
Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.
Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.
В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.
Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.
Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.
Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.
Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.
Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.
Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.
Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.
Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.
После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.
В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".
После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.
Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".
Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.
С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.