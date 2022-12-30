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Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР - РИА Новости, 30.12.2022
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Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР
Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР - РИА Новости, 30.12.2022
Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР
Сто лет назад был образован СССР – новый тип государства, новая общность, новый мир, новый вид управления, теперь нечто подобное пытается сконструировать на... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:07
2022-12-30T12:07
ярослав башта
ссср
чехия
евросоюз
в мире
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ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Сто лет назад был образован СССР – новый тип государства, новая общность, новый мир, новый вид управления, теперь нечто подобное пытается сконструировать на свой лад Евросоюз, заявил РИА Новости депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии (выборы в январе 2023 года) от партии "Свобода и прямая демократия" Ярослав Башта. "Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня основания Советского Союза. Это крупнейшее государственное образование просуществовало почти семь десятилетий, прежде чем пасть в декабре 1991 года в результате принятого в дебрях Беловежской пущи кулуарного решения лидеров трех союзных республик – РФ, Украины и Белоруссии", - напомнил чешский политик. По мнению Башты, СССР представлял собой новый тип государства, новую общность, новый мир, который, по замыслу его авторов, должен был привести страну к невиданным успехам. Как отмечает Башта, Советский Союз сумел достичь своего наивысшего статуса после окончания Второй мировой войны, после победы над нацистской Германией. Это стало решающим фактором в становлении биполярного мира. В эпоху ядерного оружия подобное геополитическое устройство оказалось гарантией долгосрочного мирного сосуществования, особенно на европейском континенте. "У нас, в странах Центральной Европы, да и в других государствах, изучение причин распада СССР становится все более насущной темой. Я бы разделил их на идеологические и системные. Самой большой идеологической ошибкой советского руководства в 1980-е годы, на мой взгляд, была новая попытка реформировать государственный строй и советское общество, "создать" некоего нового советского человека. Но на фоне отказа правящей элиты СССР от режима репрессий это привело лишь к росту национализма практически во всех республиках Союза", - подчеркивает Башта. Как считает чешский политик, системной ошибкой руководителей СССР было сохранение существовавшей структуры управления, хорошо зарекомендовавшей себя в прежние времена, при огромной зависимости от личных качеств тех, кто поднимался на управленческие верхи. Но изначально востребованные в былые времена деловые качества кандидатов в руководители все чаще подменялись теперь кумовством и коррупцией. "По иронии судьбы, нынешний ЕС – это во многом не что иное как неудачная копия СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия с ее комиссарами эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, поскольку входящие в ее состав люди больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются, как правило, из неудачливых политиков национального уровня", - считает Башта. "История действительно повторяется, как минимум дважды - один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса", - делает вывод чешский политик.
https://ria.ru/20221230/imperiya-1842315310.html
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ярослав башта, ссср, чехия, евросоюз, в мире
Ярослав Башта, СССР, Чехия, Евросоюз, В мире
12:07 30.12.2022
 
Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Депутат чешского парламента Башта заявил, что Евросоюз стал неудачной копией СССР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Сто лет назад был образован СССР – новый тип государства, новая общность, новый мир, новый вид управления, теперь нечто подобное пытается сконструировать на свой лад Евросоюз, заявил РИА Новости депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии (выборы в январе 2023 года) от партии "Свобода и прямая демократия" Ярослав Башта.
"Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня основания Советского Союза. Это крупнейшее государственное образование просуществовало почти семь десятилетий, прежде чем пасть в декабре 1991 года в результате принятого в дебрях Беловежской пущи кулуарного решения лидеров трех союзных республик – РФ, Украины и Белоруссии", - напомнил чешский политик.
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением Трудовая Россия, названный Всенародным Вече советских народов, в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:00
От разрушения к спасению страны — и обратно
По мнению Башты, СССР представлял собой новый тип государства, новую общность, новый мир, который, по замыслу его авторов, должен был привести страну к невиданным успехам.
Как отмечает Башта, Советский Союз сумел достичь своего наивысшего статуса после окончания Второй мировой войны, после победы над нацистской Германией. Это стало решающим фактором в становлении биполярного мира. В эпоху ядерного оружия подобное геополитическое устройство оказалось гарантией долгосрочного мирного сосуществования, особенно на европейском континенте.
"У нас, в странах Центральной Европы, да и в других государствах, изучение причин распада СССР становится все более насущной темой. Я бы разделил их на идеологические и системные. Самой большой идеологической ошибкой советского руководства в 1980-е годы, на мой взгляд, была новая попытка реформировать государственный строй и советское общество, "создать" некоего нового советского человека. Но на фоне отказа правящей элиты СССР от режима репрессий это привело лишь к росту национализма практически во всех республиках Союза", - подчеркивает Башта.
Митинг у тюрьмы Матросская тишина 9 мая 1992 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:00
Падение колосса. Что на самом деле погубило СССР
Как считает чешский политик, системной ошибкой руководителей СССР было сохранение существовавшей структуры управления, хорошо зарекомендовавшей себя в прежние времена, при огромной зависимости от личных качеств тех, кто поднимался на управленческие верхи. Но изначально востребованные в былые времена деловые качества кандидатов в руководители все чаще подменялись теперь кумовством и коррупцией.
"По иронии судьбы, нынешний ЕС – это во многом не что иное как неудачная копия СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия с ее комиссарами эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, поскольку входящие в ее состав люди больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются, как правило, из неудачливых политиков национального уровня", - считает Башта.
"История действительно повторяется, как минимум дважды - один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса", - делает вывод чешский политик.
Вождь большевиков, отец народов, президент: все руководители СССР
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн / Перейти в медиабанк

Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.

Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова (Театральная площадь)
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Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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© РИА Новости / В. Евстифеева / Перейти в медиабанк

Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.

Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле
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Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.

© РИА Новости / В. Евстифеева
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках
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В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в медиабанк

Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.

Генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин, знатная трактористка, организатор первой женской тракторной бригады в СССР Прасковья Ангелина и новатор сельскохозяйственного производства, колхозница-свекловод Мария Демченко в президиуме X съезда ВЛКСМ
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Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.

© РИА Новости / Иван Шагин
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Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.

Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов направляются на Красную площадь, на парад физкультурников
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Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк

Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.

Руководители партии и правительства СССР во время посещения павильона Овощеводство на ВСХВ. Слева направо: Н.С.Хрущев, Г.М.Маленков, К.Е.Ворошилов и директор ВСХВ Н.В.Цицин
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Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / В. Лебедев / Перейти в медиабанк

Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.

I-й секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев на отдыхе за городом
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Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.

© РИА Новости / В. Лебедев
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Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.

Никите Хрущеву в одном из украинских колхозов вручают венок из кукурузы
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Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в медиабанк

Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, премьер-министр Республики Куба Фидель Кастро и председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев на митинге на Красной площади в Москве, посвященном прибытию кубинской делегации в СССР
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Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
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Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в медиабанк

Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев выступает на XVII съезде профсоюзов СССР
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Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов и Председатель Совета Министров СССР Николай Тихонов беседуют с Президентом Финляндской Республики Мауно Койвисто, прибывшим с визитом в Москву
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После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".

Американская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями и народным артистом СССР Сергеем Образцовым перед зданием Государственного центрального театра кукол
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В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Черненко на трибуне Мавзолея В. И. Ленина
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После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© AP Photo / Boris Yurchenko

Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
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Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
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Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
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С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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Первое в мире социалистическое государство стало итогом интеграции нескольких советских республик, сформированных после Октябрьской революции. Инициатором создания СССР по принципу федерализма и с правом наций на самоопределение стал Владимир Ильич Ленин. Он руководил новой страной чуть больше года — с 30 декабря 1922-го до 21 января 1924 года, при нем начала формироваться сильная централизованная власть.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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Вождь большевиков для одних был спасителем, для других — тираном. Однако нельзя отрицать, что с именем Владимира Ленина связан новый поворот в истории России и жизни миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.

© РИА Новости / В. Евстифеева
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В период осложнения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека, и занимает ее революционер со стажем Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). До этого он был наркомом по делам национальностей, возглавлял Рабоче-крестьянскую инспекцию и находился в тени Ленина, Троцкого и Зиновьева. Сначала пост был больше "техническим" и предполагал руководство аппаратом ЦК. Однако после смерти Ильича, казалось бы, не самое заметное место позволило Сталину сплотить вокруг себя большинство коммунистов и победить Троцкого во внутрипартийной борьбе.

© РИА Новости
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Во главе Коммунистической партии и Советского государства Сталин стоял почти три десятилетия. С его именем связаны как героические, так и мрачные страницы истории: победа над нацистской Германией и создание ГУЛАГа, индустриализация и массовый террор, коллективизация и разработка ядерного оружия.

© РИА Новости / Иван Шагин
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Сталин умер 5 марта 1953 года на подмосковной даче в Кунцево от инсульта. Страна погрузилась в траур и оплакивала вождя. Гроб с телом выставили в Колонном зале Дома Союзов, проститься с "отцом народов" пришло около полутора миллионов человек.

© РИА Новости
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Следующий руководитель СССР вошел в историю как политический деятель, который низверг Сталина. Двадцать пятого февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании ХХ съезда партии с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором возложил на вождя вину за массовые репрессии и физическое устранение политических оппонентов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Период правления Хрущева считается "оттепелью": вышли на свободу политические заключенные, принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении, развернуто массовое жилищное строительство. В то же время с его именем связаны жесткая антирелигиозная кампания, расстрел рабочих в Новочеркасске и смертные приговоры валютчикам. Наконец, при Хрущеве разразился Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США.

© РИА Новости / В. Лебедев
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Запомнился Хрущев и "кукурузной лихорадкой". В 1955 году американский фермер рассказал советскому руководителю о кукурузе и ее преимуществах. После поездки в США, где Никита Сергеевич сам увидел новую сельхозкультуру, решено было переориентировать на нее советское сельское хозяйство. На север и восток отправились партийные делегаты. К началу 1960-х заморским злаком засеяли почти четверть пахотных земель. Урожаи, однако, оказались гораздо ниже ожидаемых, и посевы вскоре пришлось сокращать.

© РИА Новости
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Хрущев правил 11 лет. Коллеги его не поняли и отстранили от власти в 1964-м, пока он отдыхал в Пицунде.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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Одним из недовольных работой Хрущева был Леонид Ильич Брежнев. Он и занял в 1964 году пост первого секретаря ЦК КПСС и руководителя СССР.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Брежнев возглавлял СССР 18 лет. В годы его правления заметно улучшилось качество жизни советских людей, были реализованы масштабные промышленные и научные проекты, достигла пика мощи армия. Однако партийная номенклатура отвергала любые реформы в политике, экономике и социальной сфере. Это заложило основы для масштабного кризиса.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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После смерти Брежнева в 1982 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран новый генсек — Юрий Владимирович Андропов, до того руководивший КГБ. Он пробыл у власти 15 месяцев и запомнился, с одной стороны, попытками экономических реформ, а с другой — борьбой с антисоветчиками и конфронтацией с Западом.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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После смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-летний Константин Устинович Черненко. Он был уже тяжело болен, когда получил высшую государственную должность, и значительную часть своего правления провел в Центральной клинической больнице, где даже проходили заседания Политбюро. В его время предприняли несколько так и не удавшихся проектов: поворот северных рек, реформа школы, усиление роли профсоюзов. При нем начали праздновать День знаний. Черненко скончался 10 марта 1985 года и стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Еще в начале 1985-го из-за болезни Черненко главным кандидатом на должность главы государства был Михаил Горбачев. Он стоял во главе СССР вплоть до распада страны в 1991-м. Пожалуй, ни один из советских руководителей не вызывал у граждан таких противоречивых чувств, как Горбачев. Для одних он был идеалистом и мечтателем, для других — реформатором, для третьих — предателем. Период его правления отмечен важнейшими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом СССР. Горбачев говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона".

© AP Photo / Boris Yurchenko
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Своим главным детищем последний генсек считал перестройку и ее завоевания — свободу слова и право голосовать на выборах, возможность выехать за границу или открыть бизнес. Люди восприняли нововведения с осторожной надеждой. Однако реформаторам не удалось оправдать ожиданий и достигнуть поставленных целей. Причиной неудачи реформ политологи называют несоответствие масштабов личности тогдашних руководителей государства вызовам, которые стояли перед страной.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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17 из 17

С 1989 года политическая система в СССР начала распадаться. Начался "парад суверенитетов": республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил проект нового союзного договора. Документ был уже готов, однако в августе 1991-го, за сутки до его подписания, представители высшего руководства страны, не согласные с реформами, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Своей целью они называли не допущение развала СССР. Горбачев был изолирован на даче в Форосе, сопротивление путчистам возглавили структуры во главе с Борисом Ельциным. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но позиции его безнадежно ослабли. В декабре того же года Беловежские соглашения зафиксировали развал Советского Союза и создание СНГ.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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