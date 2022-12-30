Вождь большевиков, отец народов, президент: все руководители СССР

В газетах публиковали письма, приходившие на имя Андропова из-за рубежа. Так в "Правде" появилось обращение десятилетней американки Саманты Смит. Девочка прочла в журнале "Тайм" статью, где о новом советском руководителе говорилось как об опасном для США человеке, в чье правление возможна новая война, и спросила у мамы: "А почему все боятся мистера Андропова? Почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" Школьница написала Андропову и... получила ответ. Государственный деятель предлагал ей приехать в СССР и посмотреть, как живут здесь дети. Летом 1983-го Саманта с родителями побывала в Москве, Ленинграде, отдохнула в "Артеке", а по возвращении опубликовала книгу "Путешествие в Советский Союз".