https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html
Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии
Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии - РИА Новости, 30.12.2022
Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии
Гарик Сукачев поделился подробностями жизни Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:20
2022-12-30T18:20
2022-12-30T18:20
шоубиз
михаил ефремов
гарик сукачев
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Гарик Сукачев поделился подробностями жизни Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщил журнал "Лиза". Кроме того, он добавил, что остальные заключенные отнеслись к актеру уважительно. Также музыкант рассказал, что навещал товарища после его заключения. По словам певца, родные и близкие Ефремова надеются на то, что ему сократят срок. В 2020 году актера признали виновным в смертельном ДТП в центре Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. Ранее сын артиста Никита Ефремов пожаловался на прессинг со стороны общества во время ареста отца. Он признался, что в тот момент ему помогла медитация.
https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ефремов, гарик сукачев
Шоубиз, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев
Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии
Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии после смертельного ДТП
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Гарик Сукачев поделился подробностями жизни Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщил
журнал "Лиза".
"Ну какая может быть жизнь за решеткой? Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная. Он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Снял короткометражку "Евангелие от Федора". Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции", – поделился рокер.
Кроме того, он добавил, что остальные заключенные отнеслись к актеру уважительно.
"Могу сказать ответственно, что администрация и сидельцы с уважением относятся к Михаилу Ефремову. Это внушает какой-то оптимизм", – признался Сукачев.
Также музыкант рассказал, что навещал товарища после его заключения.
"Мы звоним в учреждение, и если это позволено, и у него есть время, то навещаем", – добавил артист.
По словам певца, родные и близкие Ефремова надеются на то, что ему сократят срок.
"Мы все на это надеемся. Мы – это близкие друзья и семья, а также люди, которые относятся с уважением и любовью к Михаилу Олеговичу, невзирая на тяжесть содеянного. Статья тяжелая, но всегда есть надежда", – заключил исполнитель.
В 2020 году актера признали виновным в смертельном ДТП в центре Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии.
Ранее сын артиста Никита Ефремов пожаловался
на прессинг со стороны общества во время ареста отца. Он признался, что в тот момент ему помогла медитация.