https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии

Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии - РИА Новости, 30.12.2022

Сукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии

Гарик Сукачев поделился подробностями жизни Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:20

2022-12-30T18:20

2022-12-30T18:20

шоубиз

михаил ефремов

гарик сукачев

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Гарик Сукачев поделился подробностями жизни Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщил журнал "Лиза". Кроме того, он добавил, что остальные заключенные отнеслись к актеру уважительно. Также музыкант рассказал, что навещал товарища после его заключения. По словам певца, родные и близкие Ефремова надеются на то, что ему сократят срок. В 2020 году актера признали виновным в смертельном ДТП в центре Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. Ранее сын артиста Никита Ефремов пожаловался на прессинг со стороны общества во время ареста отца. Он признался, что в тот момент ему помогла медитация.

https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил ефремов, гарик сукачев