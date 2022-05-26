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Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/efremov-1790682305.html
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца - РИА Новости, 26.05.2022
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца
Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:38
2022-05-26T14:38
шоубиз
знаменитости
михаил ефремов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом.По словам Ефремова, медитации помогли ему сосредоточиться, сообщает "Кинопоиск".Михаил Ефремов отбывает наказание за то, что в 2020 году он на машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ранее адвокат Ефремова опроверг новости о его инсульте после драки в колонии.
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знаменитости, михаил ефремов, шоу-бизнес
14:38 26.05.2022
 
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца

Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца из-за аварии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона
Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом.

"У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься!" – признался актер.

По словам Ефремова, медитации помогли ему сосредоточиться, сообщает "Кинопоиск".

"И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актерская профессия схожа с практикой: актерам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза", – заключил Никита.

Михаил Ефремов отбывает наказание за то, что в 2020 году он на машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ранее адвокат Ефремова опроверг новости о его инсульте после драки в колонии.
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