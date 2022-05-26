https://ria.ru/20220526/efremov-1790682305.html

Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца

Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца - РИА Новости, 26.05.2022

Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца

Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:38

2022-05-26T14:38

2022-05-26T14:38

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом.По словам Ефремова, медитации помогли ему сосредоточиться, сообщает "Кинопоиск".Михаил Ефремов отбывает наказание за то, что в 2020 году он на машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ранее адвокат Ефремова опроверг новости о его инсульте после драки в колонии.

https://ria.ru/20220525/leps-1790658082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, михаил ефремов, шоу-бизнес