https://ria.ru/20220526/efremov-1790682305.html
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца - РИА Новости, 26.05.2022
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца
Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:38
2022-05-26T14:38
2022-05-26T14:38
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом.По словам Ефремова, медитации помогли ему сосредоточиться, сообщает "Кинопоиск".Михаил Ефремов отбывает наказание за то, что в 2020 году он на машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ранее адвокат Ефремова опроверг новости о его инсульте после драки в колонии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, михаил ефремов, шоу-бизнес
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца
Никита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца из-за аварии
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Никита Ефремов поделился чувствами, которые испытал во время ареста отца. Он отметил, что для всей семьи ситуация стала огромным прессингом.
"У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься!" – признался актер.
По словам Ефремова, медитации помогли ему сосредоточиться, сообщает
"Кинопоиск".
"И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актерская профессия схожа с практикой: актерам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза", – заключил Никита.
Михаил Ефремов отбывает наказание за то, что в 2020 году он на машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ранее адвокат Ефремова опроверг
новости о его инсульте после драки в колонии.