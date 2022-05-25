Адвокат Ефремова опроверг инсульт у актера после драки
Адвокат Ефремова Хархорин опроверг инсульт у актера после драки
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о том, что у актера произошел инсульт после драки в колонии. Он отметил, что артист ночью спал, а затем появился на рабочем месте.
"Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте", — отметил Хархорин.
В комментарии порталу "360" он добавил, что Ефремов продолжает работать в швейном цеху, несмотря на предложение перейти трудиться в библиотеку.
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Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.
Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где занимается изготовлением молний.