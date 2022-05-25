https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html

Адвокат Ефремова опроверг инсульт у актера после драки

Адвокат Ефремова опроверг инсульт у актера после драки - РИА Новости, 25.05.2022

Адвокат Ефремова опроверг инсульт у актера после драки

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о том, что у актера произошел инсульт после драки в колонии. Он отметил, что артист ночью спал, а затем... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:42

2022-05-25T13:42

2022-05-25T13:42

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

михаил ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_cd8f7062161307ff17e7ede903694f6e.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о том, что у актера произошел инсульт после драки в колонии. Он отметил, что артист ночью спал, а затем появился на рабочем месте.В комментарии порталу "360" он добавил, что Ефремов продолжает работать в швейном цеху, несмотря на предложение перейти трудиться в библиотеку.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20210915/efremov-1750136175.html

https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, михаил ефремов