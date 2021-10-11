Татьяна Васильева поддержала сидящего в колонии Михаила Ефремова

"Кому сейчас хорошо от того, что его нет на сцене, его нет нигде? Человек умер, кто его вернет? Никто. Это ужасно, но Ефремов сейчас там умирает. Иванов, Петров, Сидоров не дадут народу то, что даст Ефремов", – сказала Васильева.