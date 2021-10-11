Татьяна Васильева поддержала сидящего в колонии Михаила Ефремова
Татьяна Васильева поддержала осужденного за ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Васильева получает приз за лучшую женскую роль в фильме "Увидеть Париж и умереть" на VI торжественной церемонии вручения профессиональных призов Академии кинематографических искусств "Ника"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Татьяна Васильева в эфире программы "Звезды сошлись" поддержала сидящего в колонии Михаила Ефремова.
"Кому сейчас хорошо от того, что его нет на сцене, его нет нигде? Человек умер, кто его вернет? Никто. Это ужасно, но Ефремов сейчас там умирает. Иванов, Петров, Сидоров не дадут народу то, что даст Ефремов", – сказала Васильева.
Она добавила, что алкоголизм – это страшная болезнь.
"Почему к этой страшной болезни не относятся как к болезни? Все презирают, начинают винить, все брезгуют этим человеком", – заключила актриса.
В студии также присутствовала сестра Михаила. Она отметила, что актера окружают в основном молодые арестанты.
"Это зона для первоходов, так что, в общем-то это не зона, там нет "понятий". Там в основном молодой контингент, поэтому называют его все "дядя Миша", вплоть до конвоиров", – сказала Анастасия Ефремова.
Ранее стало известно, что второй кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор Михаилу, получившему срок в 7,5 года за ДТП со смертельным исходом.