https://ria.ru/20221230/dtp-1842569860.html

Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку

Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку - РИА Новости, 30.12.2022

Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку

Яшкульский районный суд Калмыкии вынес обвинительный приговор двум родственникам и адвокату предпринимателя, проходящего по делу о крупном ДТП в Калмыкии, за... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:08

2022-12-30T23:08

2022-12-30T23:10

происшествия

элиста

махачкала

санкт-петербург

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости. Яшкульский районный суд Калмыкии вынес обвинительный приговор двум родственникам и адвокату предпринимателя, проходящего по делу о крупном ДТП в Калмыкии, за дачу взятки, чтобы прекратить дело, сообщает республиканская прокуратура.В ночь на 24 октября прошлого года на 246-м километре трассы Р-216 "Астрахань - Элиста – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. В результате аварии погибли семь человек, включая ребенка, еще девять пассажиров пострадали. В отношении предпринимателя из Дагестана и владельца автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц" УК РФ. В мае текущего года дело было передано в суд. По версии следствия, 11 декабря прошлого года адвокат по поручению двух родственников предпринимателя, обвиняемого по уголовному делу, передал руководителю следственного органа взятку в 1 миллион рублей за прекращение дела. Новое уголовное дело было возбуждено по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве". "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил двум подсудимым наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а адвокату – два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении последнего судом принято решение о запрете заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил. В начале июля текущего года суд приговорил водителя автобуса, попавшего в ДТП, к четырем годам колонии-поселения.

https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, элиста, махачкала, санкт-петербург