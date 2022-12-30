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Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку - РИА Новости, 30.12.2022
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Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку
Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку - РИА Новости, 30.12.2022
Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку
Яшкульский районный суд Калмыкии вынес обвинительный приговор двум родственникам и адвокату предпринимателя, проходящего по делу о крупном ДТП в Калмыкии, за... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:08
2022-12-30T23:10
происшествия
элиста
махачкала
санкт-петербург
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости. Яшкульский районный суд Калмыкии вынес обвинительный приговор двум родственникам и адвокату предпринимателя, проходящего по делу о крупном ДТП в Калмыкии, за дачу взятки, чтобы прекратить дело, сообщает республиканская прокуратура.В ночь на 24 октября прошлого года на 246-м километре трассы Р-216 "Астрахань - Элиста – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. В результате аварии погибли семь человек, включая ребенка, еще девять пассажиров пострадали. В отношении предпринимателя из Дагестана и владельца автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц" УК РФ. В мае текущего года дело было передано в суд. По версии следствия, 11 декабря прошлого года адвокат по поручению двух родственников предпринимателя, обвиняемого по уголовному делу, передал руководителю следственного органа взятку в 1 миллион рублей за прекращение дела. Новое уголовное дело было возбуждено по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве". "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил двум подсудимым наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а адвокату – два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении последнего судом принято решение о запрете заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил. В начале июля текущего года суд приговорил водителя автобуса, попавшего в ДТП, к четырем годам колонии-поселения.
https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html
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происшествия, элиста, махачкала, санкт-петербург
Происшествия, Элиста, Махачкала, Санкт-Петербург
23:08 30.12.2022 (обновлено: 23:10 30.12.2022)
 
Суд вынес приговор родным обвиняемого по делу о ДТП в Калмыкии за взятку

Суд вынес приговор родным предпринимателя, проходящего по делу о ДТП в Калмыкии за взятку

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости. Яшкульский районный суд Калмыкии вынес обвинительный приговор двум родственникам и адвокату предпринимателя, проходящего по делу о крупном ДТП в Калмыкии, за дачу взятки, чтобы прекратить дело, сообщает республиканская прокуратура.
В ночь на 24 октября прошлого года на 246-м километре трассы Р-216 "Астрахань - Элиста – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. В результате аварии погибли семь человек, включая ребенка, еще девять пассажиров пострадали.
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В отношении предпринимателя из Дагестана и владельца автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц" УК РФ. В мае текущего года дело было передано в суд.
По версии следствия, 11 декабря прошлого года адвокат по поручению двух родственников предпринимателя, обвиняемого по уголовному делу, передал руководителю следственного органа взятку в 1 миллион рублей за прекращение дела.
Новое уголовное дело было возбуждено по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве".
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил двум подсудимым наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а адвокату – два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении последнего судом принято решение о запрете заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
В начале июля текущего года суд приговорил водителя автобуса, попавшего в ДТП, к четырем годам колонии-поселения.
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