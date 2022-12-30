https://ria.ru/20221230/deklaratsiya-1841834108.html

Декларация об образовании СССР (1922)

Декларация об образовании СССР (1922) - РИА Новости, 30.12.2022

Декларация об образовании СССР (1922)

Договор об образовании Союза ССР – документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырех советских... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:03

2022-12-30T02:03

2022-12-30T02:03

справки

ссср

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

рсфср

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Договор об образовании Союза ССР – документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырех советских социалистических республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Украинской Советской Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Между ними с самого начала существовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы гражданской войны сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуэзской конференции в 1922 году – и дипломатический. Объединению способствовала также общность цели, поставленной правительствами республик, – построение социализма на территории, находящейся "в капиталистическом окружении". В марте 1922 года Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (в 1936 году была преобразована в Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую советские социалистические республики). В декабре 1922 года первый Закавказский съезд Советов обратился в Президиум ВЦИК с предложением созвать объединенный съезд Советов и обсудить вопрос о создании союза советских республик. Такие же решения приняли Всеукраинский и Всебелорусский съезды Советов.Этим решениям предшествовала острая дискуссия по вопросу о способе вхождения республик в единое союзное государство.Среди целого ряда предложений выделялись два отличных друг от друга плана объединения советских республик.Первый проект "автономизации" представил Иосиф Сталин, бывший тогда наркомом РСФСР по делам национальностей. Этот план предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий. При этом власть Москвы и общероссийское законодательство распространялись бы на новые территории.Основатель Советского социалистического государства в России Владимир Ленин раскритиковал идею Сталина и выступил за равноправные союзные отношения, выдвинув свой "федеративный план". Ленин настаивал на заключении между республиками равноправных договоров с возможностью присоединения к Союзу в будущем некапиталистических стран Европы и Азии. Это предусматривало создание новой Конституции и образование федеративных органов власти с представительством от всех республик.Конституционная комиссия под председательством Вячеслава Молотова, заседавшая 23-24 сентября 1922 года, одобрила разработанный Сталиным план. На следующий день материалы комиссии были отправлены Ленину в Горки, а также всем членам ЦК РКП(б). План "автономизации" предстояло утвердить на пленуме ЦК, который был назначен на 5 октября.Прочитав проект Конституции, Ленин внес несколько правок в проект Конституции, предложив в том числе назвать новое объединение "Союз Советских Республик Европы и Азии". В тот же день он написал членам политбюро записку "Об образовании СССР", в которой выразил мнение, что РСФСР должна признать себя и другие республики равноправными и вступить в союз "вместе и наравне с ними". 5-6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП(б) принял в качестве отправного варианта план Владимира Ленина. 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. Декларация определяла основные принципы объединения: равноправие и добровольность объединения, право свободного выхода из СССР и право вступления в него других советских социалистических республик.В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. В компетенцию союзных органов передавались вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальные сферы оставались в ведении союзных республик. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами – Центральный Исполнительный Комитет СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей.В январе 1924 году II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР, в основе которой лежали Декларация и Договор 1922 года. В ней устанавливалось единое союзное гражданство: гражданин каждой республики являлся гражданином СССР.Состав Советского Союза постоянно менялся в результате вступления в его состав других советских республик и изменения административно-территориального деления страны.С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.Несмотря на провозглашенный при образовании СССР федеративный принцип устройства государства, уже в 1930-е годы наблюдалось усиление централизации власти. Со временем все больше функций передавалось из ведения республик в ведение центра, интересы местного населения зачастую игнорировались.К концу 1980-х годов противоречия между центром и союзными республиками привели к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а августовские события 1991 года в Москве ускорили распад Советского Союза.Договор об образовании Союза ССР утратил правовую силу после подписания 21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины Протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанному в числе Беловежских соглашений (1991). В тот же день все участники подписали Декларацию об образовании СНГ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

рсфср

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, рсфср