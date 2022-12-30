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Руслан Давыдов: Запад может делать вид, что не покупает у нас нефть и газ

Руслан Давыдов: Запад может делать вид, что не покупает у нас нефть и газ - РИА Новости, 30.12.2022

Руслан Давыдов: Запад может делать вид, что не покупает у нас нефть и газ

Санкции обрушили торговую статистику России с Западом, но оборот товаров с дружественными станами по итогам 2022 года побьет все рекорды. Сколько времени... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:00

2022-12-30T09:00

2022-12-30T10:02

интервью

руслан давыдов

экономика

европа

россия

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

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Санкции обрушили торговую статистику России с Западом, но оборот товаров с дружественными станами по итогам 2022 года побьет все рекорды. Сколько времени требуется экспортерам, чтобы перестроить логистику после введения ограничений, как таможня справляется с возросшими потоками грузов на пунктах пропуска, и ждать ли очередей в праздничные дни на российско-грузинской границе, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. Беседовала Мила Кузьмич.– Как мы знаем, на одном из самых знаменитых своими очередями пунктов пропуска через российскую границу – Верхнем Ларсе – недавно были открыты 12 новых линий. Проблемы там теперь решены? Очередей больше не будет?– Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных. На этом погранпереходе еще не завершен этап реконструкции, но уже введены полосы на въезд и на выезд для легкового транспорта. Они, безусловно, помогают ускорять пропуск транспортных средств. Нужно еще учитывать, что за пунктом пропуска находится тоннель. Если в этом тоннеле что-то происходит, мы уже помочь ничем не можем.На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь. Все предыдущие годы очередь стояла в основном на въезд.– Что везут?– Идет торговля, через Верхний Ларс везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это больше на 65%, чем за декабрь прошлого года. От нас везут зерно, муку и крупу, древесину и изделия из нее, топливо, стекло и так далее. И наша торговля идет, и транзит: много товара следует из Казахстана, из Средней Азии в Турцию, в Грузию, в Армению.– Вы видите увеличение потоков и в ту, и в другую сторону?– Может быть, к нам на въезд нет существенного превышения, а вот на выезд – серьезный рост. За сутки на выезд проходит 600 и более грузовиков.– То есть, лыжники, которые поедут кататься в Гудаури, должны заложить время на очередь туда?– Если бы можно было полностью разделить потоки, тогда, конечно, можно было бы более уверено говорить про пропуск легковых автомобилей. Но этот пункт довольно узкий, и реконструкция еще не завершена.Но у таможни в Верхнем Ларсе усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают. Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу.– На границе с Азербайджаном тоже были заторы в этом году, там ситуация исправилась?– На границе с Азербайджаном ситуация исправлена, вся работа ведется онлайн. На Яраг-Казмаляре – это самый загруженный и самый большой пункт пропуска – тоже ввели новые линии. Будем надеяться, что в следующем году и здесь, и в Верхнем Ларсе закончится реконструкция, а вместе с ней закончатся и проблемы.Пиковые нагрузки на Яраг-Казмаляре, как и на Верхнем Ларсе, были в начале ноября: большое количество машин на выезд, и одновременно большой поток грузовиков на въезд. В определенный момент только на въезд к нам там скопилось 3,5 тысячи машин. Мы с пограничниками приняли экстренную программу – две недели работали, чтобы убрать эти очереди.Сейчас проблем нет, две последние недели держимся: размеры очередей не достигают половины рабочего дня, рассасываются в пределах нескольких часов. А в настоящий момент, под Новый год, и вовсе под ноль.– В новогодние праздники таможня будет работать, не останавливаясь?– Мы работаем всегда: круглосуточно, без выходных. С февраля в ФТС работает оперштаб, на котором мы рассматриваем все текущие вопросы.Например, в преддверии Нового года в Адлере повезли мандарины, сразу начались разговоры про очереди. Но вы посмотрите, сколько машин мы пропускаем: в этом году в декабре темпы ввоза мандаринов из Абхазии в полтора раза выше, чем в прошлом году.Это тоже надо учитывать, а не только пробки, которые неизбежны во время таких наплывов, инфраструктура просто неспособна все потоки быстро пропустить. Вообще с дружественными странами у нас идет рост оборота, причем значительный: на 50%, даже на 200% с некоторыми странами, хороший рост по ЕАЭС.– А если про недружественные страны говорить: насколько упал товаропоток с Европой по сравнению с концом прошлого года?– С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день, включая поток через белорусскую границу.На белорусской границе пробки даже больше, чем у нас. Мы разговаривали с коллегами из Белоруссии – оказалось, дело в проблемной работе поляков и прибалтов.– Они делают это специально?– Ну вот, например, посмотрите, что происходит на Бурачках – это пункт пропуска в Псковской области, самый загруженный на границе России с Европой. Мы там готовы пропускать по 400 машин в день, а они пропускают к нам всего 200, в лучшем случае – 250. Обычно в эти дни, на католическое рождество, мы выходили в ноль – не было очередей вообще. Сейчас очередь составляет порядка 200-300 машин. Мы можем пропустить больше, но не пропускают они.– Где вы видите больше проблем: на западных или на восточных направлениях?– На восточной границе, на границе с Китаем, у нас наблюдается рост по всем видам транспорта даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы. Главный ограничитель сейчас – это пропускная способность Транссиба. Со всем остальным таможня справляется.С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот – рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном – на 20%.– Везде рост в основном за счет экспорта?– У нас и общий товарооборот за счет экспорта в основном растет. Импорт общий несколько упал по сравнению с прошлым годом, конечно, за счет Европы. Предположительно, по году весовое падение импорта будет где-то на 15%-17%.– А с США?– С США снижение более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2%.– Какая итоговая цифра будет по общему объему импорта и экспорта России в этом году?– По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит.Вообще со статистикой мы стараемся обращаться аккуратно, так как волатильность показателей в этом году очень большая. Например, в начале года у нас бы очень бурный рост, в январе-феврале ставили рекорды. Потом, в марте-апреле – резкий спад. Люди склонны драматизировать ситуацию, но мы понимали, что бизнес сейчас перестроится и пойдет работа.С мая началась стабилизация, а с июля мы видим стабильный рост по импорту: планомерный, уверенное увеличение поставок на 1,5%-2% в месяц. Ну и в конце года у нас достаточно активно идет импорт.– А экспорт?– По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре. Но понятно же, что когда включается пакет санкций, идет настройка бизнеса. Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение – это все равно, что стрелять себе в ногу или сразу в голову.– Сколько обычно времени уходит у экспортеров, по вашей оценке, чтобы перестроить новую логистику и восстановить товарный поток?– Трудно судить. У нас такого не было еще в истории. Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику.Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени – не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна. Она идет на Восток, уголь тоже.Можно делать разные громкие заявления, но вот, например, в США снежный шторм – замерзло 50 человек у них. Если Западу своих людей не жалко, пусть и дальше делают вид, что не покупают у нас нефть и газ. Хотя, можно предположить, что в итоге через третьи руки наши энергоресурсы доходят и туда. Если они Кубу не задушили за 60 лет никакими блокадами, то нас закрыть – это просто невозможно.

https://realty.ria.ru/20221025/granitsa-1826592298.html

https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/postavki-1816671713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/1809365921.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, руслан давыдов, экономика, европа, россия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз, авто