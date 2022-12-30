https://ria.ru/20221230/chechentsy-1842530627.html

Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией

Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией - РИА Новости, 30.12.2022

Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией

Посольство России в Сараево назвало "спекуляциями" сообщения в западной прессе о бегущих от мобилизации чеченцах, которые застряли на границе Боснии и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:53

2022-12-30T17:53

2022-12-30T17:54

россия

евросоюз

хорватия

босния и герцеговина

сараево

рамзан кадыров

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Сараево назвало "спекуляциями" сообщения в западной прессе о бегущих от мобилизации чеченцах, которые застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. "Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации. Обращений российских граждан в этой связи не поступало", - сказано в комментарии дипмиссии. Ранее западные СМИ сообщили о том, что десятки чеченцев, которые якобы бегут от мобилизации в России, находятся на границе между БиГ и Хорватией, чтобы в дальнейшем попасть в ЕС. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого не отправили против его воли. Он также назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, по словам Кадырова, Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила.

https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html

россия

хорватия

босния и герцеговина

сараево

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, хорватия, босния и герцеговина, сараево, рамзан кадыров, владимир путин, сергей шойгу