https://ria.ru/20221230/chechentsy-1842530627.html
Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией
Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией - РИА Новости, 30.12.2022
Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией
Посольство России в Сараево назвало "спекуляциями" сообщения в западной прессе о бегущих от мобилизации чеченцах, которые застряли на границе Боснии и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:53
2022-12-30T17:53
2022-12-30T17:54
россия
евросоюз
хорватия
босния и герцеговина
сараево
рамзан кадыров
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Сараево назвало "спекуляциями" сообщения в западной прессе о бегущих от мобилизации чеченцах, которые застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. "Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации. Обращений российских граждан в этой связи не поступало", - сказано в комментарии дипмиссии. Ранее западные СМИ сообщили о том, что десятки чеченцев, которые якобы бегут от мобилизации в России, находятся на границе между БиГ и Хорватией, чтобы в дальнейшем попасть в ЕС. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого не отправили против его воли. Он также назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, по словам Кадырова, Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила.
https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, хорватия, босния и герцеговина, сараево, рамзан кадыров, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Евросоюз, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сараево, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Шойгу
17:53 30.12.2022 (обновлено: 17:54 30.12.2022)
Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией
Посольство России опровергло сообщения о чеченцах на границе Боснии и Герцоговины