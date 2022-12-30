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В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/belgorod-1842481589.html
В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека
В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека - РИА Новости, 30.12.2022
В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека
За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:57
2022-12-30T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрелов населенных пунктов региона частично или полностью разрушены свыше 1,6 тысячи квартир и жилых домов, добавил он. "Есть 15 населенных пунктов, где объявлен ЧС муниципального уровня, жителей там практически не осталось - они отселены. Отселены порядка семи тысяч человек", - отметил глава региона. По его словам, в этих населенных пунктах нет тепла и газа, и восстановить их снабжение невозможно из-за угрозы обстрелов. "Они подвергаются разрушению как во время ежедневных обстрелом со стороны Украины, так и, конечно, как любое жилое помещение, которое остается без отопления в зимний период времени, начинает разрушаться. Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень правительства РФ за оказанием помощи", - рассказал Гладков.
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
14:57 30.12.2022
 
В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека

Гладков: от обстрелов со стороны Украины погибли 22 мирных жителя Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино, Белгородская область
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, - это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".
В результате обстрелов населенных пунктов региона частично или полностью разрушены свыше 1,6 тысячи квартир и жилых домов, добавил он. "Есть 15 населенных пунктов, где объявлен ЧС муниципального уровня, жителей там практически не осталось - они отселены. Отселены порядка семи тысяч человек", - отметил глава региона.
По его словам, в этих населенных пунктах нет тепла и газа, и восстановить их снабжение невозможно из-за угрозы обстрелов. "Они подвергаются разрушению как во время ежедневных обстрелом со стороны Украины, так и, конечно, как любое жилое помещение, которое остается без отопления в зимний период времени, начинает разрушаться. Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень правительства РФ за оказанием помощи", - рассказал Гладков.
Последствия обстрела в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

Последствия взрывов над Белгородской областью
1 из 6

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
2 из 6

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

Последствия взрывов над Белгородской областью. 18 декабря 2022
3 из 6

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Разбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022
4 из 6

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
5 из 6

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Автомобиль службы спасения в Белгородской области
6 из 6

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
1 из 6

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
2 из 6

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
3 из 6

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
4 из 6

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
5 из 6

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
6 из 6

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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