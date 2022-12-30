https://ria.ru/20221230/belgorod-1842481589.html

В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека

В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека - РИА Новости, 30.12.2022

В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека

За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:57

2022-12-30T14:57

2022-12-30T14:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрелов населенных пунктов региона частично или полностью разрушены свыше 1,6 тысячи квартир и жилых домов, добавил он. "Есть 15 населенных пунктов, где объявлен ЧС муниципального уровня, жителей там практически не осталось - они отселены. Отселены порядка семи тысяч человек", - отметил глава региона. По его словам, в этих населенных пунктах нет тепла и газа, и восстановить их снабжение невозможно из-за угрозы обстрелов. "Они подвергаются разрушению как во время ежедневных обстрелом со стороны Украины, так и, конечно, как любое жилое помещение, которое остается без отопления в зимний период времени, начинает разрушаться. Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень правительства РФ за оказанием помощи", - рассказал Гладков.

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков