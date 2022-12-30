В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека

Гладков: от обстрелов со стороны Украины погибли 22 мирных жителя Белгородской области
Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.
Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.
При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.
При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.
Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.
При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.
Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.