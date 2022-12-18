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Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/belgorod-1839545566.html
Последствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2022
Последствия обстрела в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сработала 18 декабря над Белгородом и Белгородской областью. РИА Новости, 18.12.2022
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специальная военная операция на украине
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Система противовоздушной обороны сработала 18 декабря над Белгородом и Белгородской областью.
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фото, фото
Фото, Специальная военная операция на Украине
16:24 18.12.2022
 

Последствия обстрела в Белгородской области

Читать ria.ru в
Система противовоздушной обороны сработала 18 декабря над Белгородом и Белгородской областью.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

Последствия взрывов над Белгородской областью
1 из 6

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
2 из 6

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

Последствия взрывов над Белгородской областью. 18 декабря 2022
3 из 6

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Разбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022
4 из 6

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
5 из 6

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Автомобиль службы спасения в Белгородской области
6 из 6

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеФото
 
 
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