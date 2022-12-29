https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html

Французский политик резко высказался о Зеленском

Французский политик резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 29.12.2022

Французский политик резко высказался о Зеленском

Главным трендом уходящего года стала солидарность западных стран с "пронацисткими" властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, написал в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:01

2022-12-29T19:01

2022-12-29T23:34

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным трендом уходящего года стала солидарность западных стран с "пронацисткими" властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.По словам лидера французского движения "Патриоты", подобная тенденция говорит о загнивании европейской системы.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, европа, европарламент, twitter, патриот