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Французский политик резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 29.12.2022
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Французский политик резко высказался о Зеленском
Французский политик резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 29.12.2022
Французский политик резко высказался о Зеленском
Главным трендом уходящего года стала солидарность западных стран с "пронацисткими" властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, написал в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:01
2022-12-29T23:34
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным трендом уходящего года стала солидарность западных стран с "пронацисткими" властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.По словам лидера французского движения "Патриоты", подобная тенденция говорит о загнивании европейской системы.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, европа, европарламент, twitter, патриот
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Европа, Европарламент, Twitter, Патриот
19:01 29.12.2022 (обновлено: 23:34 29.12.2022)
 
Французский политик резко высказался о Зеленском

Французский политик Филиппо обвинил режим Зеленского в воспевании нацизма

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным трендом уходящего года стала солидарность западных стран с "пронацисткими" властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"2022-й станет годом, когда было модно безоговорочно поддерживать режим, который воспевает нацистов и является одним из самых коррумпированных в Европе!" — отметил он.

По словам лидера французского движения "Патриоты", подобная тенденция говорит о загнивании европейской системы.
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.
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