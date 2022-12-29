Путин подписал закон о создании базы генетической информации
Президент Путин подписал закон о создании базы генетической информации
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вводит понятие генетических данных - это сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации.
В законе поясняется термин "генетическая информация" - последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот.
Цель создания информационной системы - обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмен содержащейся в ней информацией между федеральными госорганами, региональными и местными властями и обладателями генетических данных при их взаимодействии в рамках генно-инженерной деятельности. Уточняется, что функции заказчика будут осуществлять Миннауки, оператора - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ранее отмечала, что централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию экономически востребованных генофондов растений, животных, микроорганизмов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала РФ, сформировать систему мониторинга использования генетических технологий.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.