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Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году
Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022
Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году
Основные меры по поддержке населения в 2023 году начнут действовать уже с 1 января, но некоторые вступят в силу позже, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:15
2022-12-29T02:15
2022-12-29T11:47
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Основные меры по поддержке населения в 2023 году начнут действовать уже с 1 января, но некоторые вступят в силу позже, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.С 1 января произойдет индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8 процента и вводится универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Оно будет ориентировано именно на нуждающихся, привязано к доходу семьи и наличию у нее имущества. Кроме того, с начала года пособия по больничным и некоторые другие выплаты смогут получать исполнители по договорам ГПХ.С 1 февраля будет увеличен до 524,5 тысячи рублей размер материнского капитала за первого ребенка. При рождении второго ребенка будет полагаться 168,6 тысячи рублей либо 693,1 тысячи рублей, если выплата за первого не была получена. Возрастет и единовременная выплата при рождении ребенка, а также размер минимального пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Изменятся размеры пособий, которые получают женщины в декретном отпуске.С 1 апреля социальные и государственные пенсии будут увеличены на 3,3 процента.
https://ria.ru/20221228/pensiya-1841787970.html
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
02:15 29.12.2022 (обновлено: 11:47 29.12.2022)
Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году
Эксперт заявила об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%