https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842066987.html

Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022

Россиянам рассказали, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

Основные меры по поддержке населения в 2023 году начнут действовать уже с 1 января, но некоторые вступят в силу позже, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:15

2022-12-29T02:15

2022-12-29T11:47

общество

россия

ольга лебединская

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Основные меры по поддержке населения в 2023 году начнут действовать уже с 1 января, но некоторые вступят в силу позже, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.С 1 января произойдет индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8 процента и вводится универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Оно будет ориентировано именно на нуждающихся, привязано к доходу семьи и наличию у нее имущества. Кроме того, с начала года пособия по больничным и некоторые другие выплаты смогут получать исполнители по договорам ГПХ.С 1 февраля будет увеличен до 524,5 тысячи рублей размер материнского капитала за первого ребенка. При рождении второго ребенка будет полагаться 168,6 тысячи рублей либо 693,1 тысячи рублей, если выплата за первого не была получена. Возрастет и единовременная выплата при рождении ребенка, а также размер минимального пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Изменятся размеры пособий, которые получают женщины в декретном отпуске.С 1 апреля социальные и государственные пенсии будут увеличены на 3,3 процента.

https://ria.ru/20221228/pensiya-1841787970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, пенсии