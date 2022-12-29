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Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях - РИА Новости, 29.12.2022
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:57
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владимир путин
безопасность
дмитрий песков
вмф рф
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня он (глава государства - ред.) примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер "Император Александр III", - сказал Песков.Он добавил, что будет большая церемония, на которой ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.
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владимир путин, безопасность, дмитрий песков, вмф рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Дмитрий Песков, ВМФ РФ, Россия
12:57 29.12.2022 (обновлено: 12:59 29.12.2022)
 
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях

Песков заявил, что Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в ВМФ кораблях

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЦеремония подъема флага на корабле в Санкт-Петербурге
Церемония подъема флага на корабле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония подъема флага на корабле в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня он (глава государства - ред.) примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер "Император Александр III", - сказал Песков.
Он добавил, что будет большая церемония, на которой ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.
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Владимир ПутинБезопасностьДмитрий ПесковВМФ РФРоссия
 
 
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