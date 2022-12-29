https://ria.ru/20221229/vmf-1842171013.html

Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях

Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях - РИА Новости, 29.12.2022

Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:57

2022-12-29T12:57

2022-12-29T12:59

владимир путин

безопасность

дмитрий песков

вмф рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148325/81/1483258196_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_8173a36d27906bdd0939a332a1ac9c58.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня он (глава государства - ред.) примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер "Император Александр III", - сказал Песков.Он добавил, что будет большая церемония, на которой ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.

https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, дмитрий песков, вмф рф, россия