https://ria.ru/20221229/vmf-1842171013.html
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях - РИА Новости, 29.12.2022
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:57
2022-12-29T12:57
2022-12-29T12:59
владимир путин
безопасность
дмитрий песков
вмф рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148325/81/1483258196_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_8173a36d27906bdd0939a332a1ac9c58.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав ВМФ российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня он (глава государства - ред.) примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду - это будет отдельная церемония - атомный подводный крейсер "Император Александр III", - сказал Песков.Он добавил, что будет большая церемония, на которой ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и другие доклады.
https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148325/81/1483258196_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_33c7e7ed276d147863ab9db626c7a364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, дмитрий песков, вмф рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Дмитрий Песков, ВМФ РФ, Россия
12:57 29.12.2022 (обновлено: 12:59 29.12.2022)
Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав флота кораблях
Песков заявил, что Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в ВМФ кораблях