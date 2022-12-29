10:14 29.12.2022 (обновлено: 11:50 29.12.2022)
В США раскрыли, как Запад подорвал доверие Путина
Журналист TAC Бэндоу: у президента России Путина есть все основания не доверять Западу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть все основания сомневаться в словах Киева и его западных союзников, поскольку они не раз обманывали его доверие, пишет журналист The American Conservative Дуг Бэндоу.
В качестве примера автор публикации привел заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она назвала Минские соглашения "попыткой дать Украине время".
"По сути она признала, что лгала и вводила в заблуждение Москву", — подчеркнул обозреватель.
По его мнению, подозрения Кремля в отношении Запада могут стать серьезным барьером на пути к мирным переговорам между конфликтующими сторонами.
"На Западе отказываются брать на себя ответственность за войну, однако именно лживые обещания западных политиков России относительно нерасширения НАТО на Восток посеяли первое зерно раздора. Их руки тоже в крови", — считает Бэндоу.
Как отметил журналист, последовательное несоблюдение Западом красных линий Москвы только затягивает противостояние, "поскольку стабильный мир должен удовлетворять минимальные опасения обеих сторон".
"Любые попытки победить, унизить или даже расчленить Россию рискуют спровоцировать Армагеддон", — подчеркнули в издании.
По словам автора, западные правительства пользовались бы большим доверием, если бы жили в соответствии с принципами, которые они так "яростно защищают".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.