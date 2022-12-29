https://ria.ru/20221229/trevoga-1842231254.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины, а также в Никополе Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
николаевская область
днепропетровская область
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины, а также в Никополе Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее была объявлена в восточных, южных и центральных регионах Украины около 7.00 и действовала более пяти часов. На западе страны сигнал тревоги звучал более двух часов. "Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 14.04 (мск)", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе. Тревога в Николаевской области Украины была объявлена в 14.44 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, николаевская область, днепропетровская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области и в днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу