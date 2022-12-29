https://ria.ru/20221229/trevoga-1842231254.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины, а также в Никополе Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:03

2022-12-29T15:03

2022-12-29T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

николаевская область

днепропетровская область

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины, а также в Никополе Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее была объявлена в восточных, южных и центральных регионах Украины около 7.00 и действовала более пяти часов. На западе страны сигнал тревоги звучал более двух часов. "Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 14.04 (мск)", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе. Тревога в Николаевской области Украины была объявлена в 14.44 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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в мире, денис шмыгаль, украина, николаевская область, днепропетровская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф