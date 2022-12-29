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В Молдавии депутату Марине Таубер продлили домашний арест

В Молдавии депутату Марине Таубер продлили домашний арест - РИА Новости, 29.12.2022

В Молдавии депутату Марине Таубер продлили домашний арест

Суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов вице-председателя оппозиционной партии "Шор", депутата парламента Марины Таубер об отмене ей меры пресечения, политик... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:11

2022-12-29T15:11

2022-12-29T15:11

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов вице-председателя оппозиционной партии "Шор", депутата парламента Марины Таубер об отмене ей меры пресечения, политик остается под домашним арестом еще на 20 дней, передает корреспондент РИА Новости. В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запросы адвокатов и ходатайство прокуроров о мере пресечения Таубер. Сторона защиты выступала за ее освобождение, прокуроры же настаивали на продлении ареста. Слушания проходили на фоне пикета, который организовали активисты партии. По итогам заседания судья Елизавета Бузу зачитала вердикт, в котором было отмечено, что инстанция отклонила запрос адвокатов. "Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила Бузу. Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду. "Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии, а также министра юстиции Сергея Литвиненко продолжаются", – заявила политик. Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.

https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html

https://ria.ru/20221229/moldaviya-1842211749.html

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кишинев

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в мире, марина таубер, майя санду, сергей литвиненко, россия, кишинев, молдавия