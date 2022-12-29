https://ria.ru/20221229/svpd-1842089780.html

Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД

Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД

Москва не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена "точка невозврата":... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:19

2022-12-29T08:19

2022-12-29T08:50

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

иран

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена "точка невозврата": настал момент, когда нужно принимать политическое решение, но Запад вместо этого пугает всех "иранской угрозой", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Российская дипломатия не склонна к пораженчеству", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, пройдена ли "точка невозврата" в работе над восстановлением СВПД."Это западники то и дело заявляют, что всё пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы. Правда, не любят вспоминать, что СВПД прекрасно работал, пока США не решили в одночасье разорвать "ядерную сделку" в нарушение собственных обязательств резолюции СБ ООН 2231. Это было, напомню, в мае 2018 года", - отметил министр.С технической точки зрения, добавил он, переговоры по "перезапуску" этих исторических договоренностей достигли "той стадии, когда основные подходы определены и настало время принимать ответственные решения". По словам Лаврова в Москве "к такому развитию готовы".Он напомнил, что как раз российская сторона в свое время предложила "простую и понятную модель", когда США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. "Все детали были проработаны до мелочей. При наличии политической воли такой сценарий реализуем. Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20221130/svpd-1835187707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша, оон