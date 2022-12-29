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Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД - РИА Новости, 29.12.2022
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Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД
Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД
Москва не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена "точка невозврата":... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:19
2022-12-29T08:50
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
сша
оон
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена "точка невозврата": настал момент, когда нужно принимать политическое решение, но Запад вместо этого пугает всех "иранской угрозой", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Российская дипломатия не склонна к пораженчеству", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, пройдена ли "точка невозврата" в работе над восстановлением СВПД."Это западники то и дело заявляют, что всё пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы. Правда, не любят вспоминать, что СВПД прекрасно работал, пока США не решили в одночасье разорвать "ядерную сделку" в нарушение собственных обязательств резолюции СБ ООН 2231. Это было, напомню, в мае 2018 года", - отметил министр.С технической точки зрения, добавил он, переговоры по "перезапуску" этих исторических договоренностей достигли "той стадии, когда основные подходы определены и настало время принимать ответственные решения". По словам Лаврова в Москве "к такому развитию готовы".Он напомнил, что как раз российская сторона в свое время предложила "простую и понятную модель", когда США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. "Все детали были проработаны до мелочей. При наличии политической воли такой сценарий реализуем. Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221130/svpd-1835187707.html
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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша, оон
В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Сергей Лавров, Иран, США, ООН
08:19 29.12.2022 (обновлено: 08:50 29.12.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о точке невозврата в восстановлении СВПД

Лавров: Москва не считает, что в переговорах по перезапуску СВПД пройдена точка невозврата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена "точка невозврата": настал момент, когда нужно принимать политическое решение, но Запад вместо этого пугает всех "иранской угрозой", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Российская дипломатия не склонна к пораженчеству", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, пройдена ли "точка невозврата" в работе над восстановлением СВПД.
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"Это западники то и дело заявляют, что всё пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы. Правда, не любят вспоминать, что СВПД прекрасно работал, пока США не решили в одночасье разорвать "ядерную сделку" в нарушение собственных обязательств резолюции СБ ООН 2231. Это было, напомню, в мае 2018 года", - отметил министр.
С технической точки зрения, добавил он, переговоры по "перезапуску" этих исторических договоренностей достигли "той стадии, когда основные подходы определены и настало время принимать ответственные решения". По словам Лаврова в Москве "к такому развитию готовы".
Он напомнил, что как раз российская сторона в свое время предложила "простую и понятную модель", когда США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. "Все детали были проработаны до мелочей. При наличии политической воли такой сценарий реализуем. Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране",- сказал Лавров.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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В миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровИранСШАООН
 
 
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