https://ria.ru/20221229/sssr-1842177495.html
СССР оказал глубокое влияние на всю Африку, заявили в компартии ЮАР
СССР оказал глубокое влияние на всю Африку, заявили в компартии ЮАР - РИА Новости, 29.12.2022
СССР оказал глубокое влияние на всю Африку, заявили в компартии ЮАР
Существование Советского Союза оказало глубокое влияние на всю Африку, он показал, что наследие колониализма можно преодолеть, высказал мнение РИА Новости член... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:10
2022-12-29T13:10
2022-12-29T13:10
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ЙОХАННЕСБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Существование Советского Союза оказало глубокое влияние на всю Африку, он показал, что наследие колониализма можно преодолеть, высказал мнение РИА Новости член Центрального комитета Коммунистической партии ЮАР Тебого Фаду. Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. "Без сомнения, социалистическая революция 1917 года и существование СССР оказали глубокое влияние на всю Африку и Южную Африку, в частности. Он явился источником народного вдохновения и напоминанием, что силы колониализма и империализма можно победить, преодолеть наследие колониализма и неравномерного развития и создать единую нацию независимо от разнообразия людей и культур", - сказал Фаду. Он вспомнил, как поразило его пребывание в Советском Союзе, куда он приехал из страны, в которой системный расизм был повсеместным. "Я был в больнице в Москве в конце 1980-х годов, за мной ухаживала белая медсестра, белые работники, белые уборщики, работники общественного питания и так далее. Это был мир, перевернутый с ног на голову, потому что в мире, который я знал, были больницы для черных и больницы для белых, даже многие магазины были разделены по расовому признаку. Вы можете себе представить чернокожего молодого южноафриканца, переживающего в СССР совсем другой опыт, что творилось у него в голове. Но я стал больше ценить отсутствие расизма", - сказал Фаду. По его воспоминаниям, в отличие от Южной Африки цвет кожи и денег не определял доступ и к общественному транспорту в Советском Союзе. "При апартеиде в ЮАР мне приходилось преодолевать большие расстояния из соображений безопасности, чтобы сопровождать маму рано утром для поездки в такси на работу. К сожалению, это до сих пор сохраняется для миллионов наших людей", - поделился представитель компартии.
https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html
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в мире, ссср, африка, юар
В мире, СССР, Африка, ЮАР
СССР оказал глубокое влияние на всю Африку, заявили в компартии ЮАР
Представитель компартии ЮАР Фаду заявил, что СССР оказал глубокое влияние на всю Африку
ЙОХАННЕСБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Существование Советского Союза оказало глубокое влияние на всю Африку, он показал, что наследие колониализма можно преодолеть, высказал мнение РИА Новости член Центрального комитета Коммунистической партии ЮАР Тебого Фаду.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР
.
"Без сомнения, социалистическая революция 1917 года и существование СССР оказали глубокое влияние на всю Африку и Южную Африку, в частности. Он явился источником народного вдохновения и напоминанием, что силы колониализма и империализма можно победить, преодолеть наследие колониализма и неравномерного развития и создать единую нацию независимо от разнообразия людей и культур", - сказал Фаду.
Он вспомнил, как поразило его пребывание в Советском Союзе, куда он приехал из страны, в которой системный расизм был повсеместным.
"Я был в больнице в Москве
в конце 1980-х годов, за мной ухаживала белая медсестра, белые работники, белые уборщики, работники общественного питания и так далее. Это был мир, перевернутый с ног на голову, потому что в мире, который я знал, были больницы для черных и больницы для белых, даже многие магазины были разделены по расовому признаку. Вы можете себе представить чернокожего молодого южноафриканца, переживающего в СССР совсем другой опыт, что творилось у него в голове. Но я стал больше ценить отсутствие расизма", - сказал Фаду.
По его воспоминаниям, в отличие от Южной Африки цвет кожи и денег не определял доступ и к общественному транспорту в Советском Союзе. "При апартеиде в ЮАР мне приходилось преодолевать большие расстояния из соображений безопасности, чтобы сопровождать маму рано утром для поездки в такси на работу. К сожалению, это до сих пор сохраняется для миллионов наших людей", - поделился представитель компартии.