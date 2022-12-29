https://ria.ru/20221229/santos-1842366698.html

Конгрессмен Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке

Конгрессмен Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.12.2022

Конгрессмен Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке

Избранный конгрессмен США Джордж Сантос распространял ложные сведения о гибели собственной матери в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T23:59

2022-12-29T23:59

2022-12-29T23:59

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Избранный конгрессмен США Джордж Сантос распространял ложные сведения о гибели собственной матери в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Однако в своем сообщении в Twitter 12 июля 2021 года Сантос написал: "(Теракт - ред.) 11 сентября забрал жизнь моей мамы". Позднее, 23 декабря 2021 года Сантос написал очередной пост, в котором объявил о 5-летней годовщине смерти матери. Ранее Fox News сообщал, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса, который признался, что солгал о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. После публикации разоблачительного материала в газете New York Times избранный конгрессмен-республиканец сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup.

https://ria.ru/20210912/dokument-1749718943.html

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Евгения Нефедова

в мире, нью-йорк (город), европа, конгресс сша, twitter, goldman sachs