Конгрессмен Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке
Конгрессмен США Сантос солгал о гибели матери в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark LennihanЛюди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Избранный конгрессмен США Джордж Сантос распространял ложные сведения о гибели собственной матери в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
"Мать Джорджа находилась в своем офисе в южной башне 11 сентября 2001 года в тот день, когда произошли ужасные события. Она выжила в трагических событиях 11 сентября, но ушла несколькими годами позже, когда проиграла битву с раком", - указано на странице Сантоса в интернете.
Однако в своем сообщении в Twitter 12 июля 2021 года Сантос написал: "(Теракт - ред.) 11 сентября забрал жизнь моей мамы".
Позднее, 23 декабря 2021 года Сантос написал очередной пост, в котором объявил о 5-летней годовщине смерти матери.
Ранее Fox News сообщал, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса, который признался, что солгал о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности.
После публикации разоблачительного материала в газете New York Times избранный конгрессмен-республиканец сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup.
12 сентября 2021, 06:15ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября