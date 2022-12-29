https://ria.ru/20221229/rvio-1841618996.html

Российское военно-историческое общество

Российское военно-историческое общество - РИА Новости, 29.12.2022

Российское военно-историческое общество

Российское военно-историческое общество (РВИО) – добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T01:16

2022-12-29T01:16

2022-12-29T01:16

справки

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

российское историческое общество

россия

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Российское военно-историческое общество (РВИО) – добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение. Было создано в соответствии с указом президента России от 29 декабря 2012 года в целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению российской военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма.Учредителями РВИО являются министерство культуры и министерство обороны Российской Федерации.Российское военно-историческое общество продолжает традиции Императорского Русского военно-исторического общества (ИРВИО), созданного по указу императора Николая II в 1907 году. Общество ставило своей задачей объединение граждан России для изучения, сохранение сведений о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики, а также публикацию сведений о наследии предков и текущих событиях.В состав общества входили военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые вели активную деятельность по многим направлениям, в том числе: изучение военного прошлого России, упорядочение архивного дела, сооружение и восстановление памятников, археологические раскопки на полях сражений, увековечение памяти погибших воинов, устройство музеев и библиотек и т.д.Начало Первой мировой войны (1914-1918) заставило общество свернуть свою деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт), хотя формально оно существовало до октября 1917 года, после чего прекратило свою деятельность. Согласно уставу, членами РВИО могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица – общественные объединения, уплачивающие членские взносы, заинтересованные в достижении целей общества и совместном решении его задач. Также вступить в РВИО могут иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории России за исключением случаев, установленных международными договорами РФ или федеральными законами. В то же время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами общества без приобретения прав и обязанностей в обществе.На сегодняшний день членами Российского военно-исторического общества являются более 16 тысяч человек, в регионах РФ открыты 487 местных отделений РВИО.Высшим руководящим органом управления РВИО является съезд, который созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть лет. Участвовать в заседаниях съезда могут делегаты, которые избираются на общих собраниях региональных отделений общества.Высшее выборное должностное лицо и единоличный исполнительный орган РВИО – председатель. Он избирается съездом сроком на шесть лет.В марте 2013 года на пост председателя РВИО был назначен Владимир Мединский – помощник президента РФ, бывший министр культуры России (2012-2020).Центральный Совет РВИО является выборным руководящим коллегиальным органом общества, руководит деятельностью Общества в период между съездами. Члены Совета избираются на съезде сроком на шесть лет из числа членов общества.Для достижения целей, предусмотренных уставом РВИО, сформированы комиссии Центрального Совета Общества по научной деятельности, по культурному наследию, по поисковой и реконструкторской работе, по работе с государственными и общественными организациями, а также по информационной политике. Комиссии разрабатывают концепции развития направлений деятельности общества, в предварительном порядке рассматривают вопросы по направлениям деятельности комиссий перед их вынесением на рассмотрение президиума Центрального Совета.Попечительский Совет РВИО создается сроком до шести лет для выработки рекомендаций по стратегии общества, содействия выполнению задач и достижению целей Общества, укрепления авторитета и усиления влияния РВИО. Деятельностью Попечительского Совета руководит председатель, которого избирают сроком на шесть лет.Председатель Попечительского Совета РВИО – Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. РВИО сотрудничает с Российской Академией наук, Российским историческим обществом, Русским географическим обществом, ассоциациями историков Первой и Второй мировых войн. Специалисты научного отдела Общества неоднократно выступали в качестве консультантов при производстве десятков художественных и сотен документальных фильмов. В их числе такие кинокартины, как "Первая мировая" (2014), "Батальонъ" (2015), "А зори здесь тихие…" (2015), "Битва за Севастополь" (2015), "28 панфиловцев" (2016). Кроме того, научными сотрудниками РВИО были подготовлены десятки книг, научных конференций и выставок. Российское военно-историческое общество занимается сохранением и восстановлением памятников военной истории России, объектов военно-исторического, культурного наследия. С 2013 года Российское военно-историческое общество установило более 250 памятников на территории России и за ее пределами. Среди них памятник Святому равноапостольному Великому князю Владимиру в Москве, Мемориал Героям Первой мировой войны на Поклонной горе, памятник "Прощание славянки" на Белорусском вокзале в Москве, памятник Николаю II в Белграде, памятник "Греческому легиону императора Николая I" в Севастополе, памятник Михаилу Калашникову в Москве, памятник "Российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн" в Любляне (Словения) и другие.Вместе с тем Общество работает над сохранением музейного наследия. В частности, АНО "Музей военной истории РВИО" управляет музейными объектами "Стрелецкие палаты" и "Музей военной формы", которые расположены в Москве. Российское военно-историческое общество также участвует в создании современных экспозиций в Музее Победы на Поклонной горе, Музее героической обороны и освобождения Севастополя, музее Зои Космодемьянской в подмосковном Петрищево, музее "Полководцы Победы" в Старой Руссе (Новгородская область) и ряде других.РВИО реализует программу увековечения памяти незаслуженно забытых лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. Одним из главных проектов Общества являются военно-исторические поисковые лагеря "Фронт" с участием опытных поисковиков из разных регионов России и зарубежья и подростков-членов поисковых отрядов. Помимо этого, Российское военно-историческое общество организовывает молодежные военно-исторические лагеря. Для привлечения широкого внимания отечественной и международной общественности к уникальным историко-культурным и историко-военным объектам и памятникам РФ Российским военно-историческим обществом совместно с Ростуризмом была разработана программа Военно-исторического туризма. В нее вошли 105 маршрутов, связанных с историческими памятными датами, они проходят по местам боевой славы России. Ежегодно при поддержке РВИО проходит более 50 военно-исторических фестивалей, в которых задействовано свыше 11 тысяч представителей клубов военно-исторической реконструкции. Среди крупнейших в России фестивалей – "День Бородино" в Московской области, "Гумбинненское сражение" в Калининградской области, "Марсово Поле" в Пензенской области, "Кирилло-Белозерская осада" в Вологодской области, "Открытое небо" в Ивановской области и другие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское историческое общество, россия