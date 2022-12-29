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Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ - РИА Новости, 29.12.2022
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Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ
Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ - РИА Новости, 29.12.2022
Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ
Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:04
2022-12-29T12:04
новый год — 2023
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
общество
технологии
кемеровская область
елка желаний
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом. Робот ИMO - эмоциональный домашний питомец, который способен передавать свои эмоции, настроение и состояние при помощи звуков, анимаций на дисплее и движений. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых регионов РФ.
россия
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96
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, общество, технологии, кемеровская область, елка желаний, видео
Новый год — 2023, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Россия, Общество, Технологии, Кемеровская область, Елка желаний
Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом.
2022-12-29T12:04
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12:04 29.12.2022
 
Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ

Шадаев исполнит мечту восьмилетней Алисы из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом.
"Алиса Воробьева, 8 лет, из Кузбасса. Мечтает о роботе ИМО с искусственным интеллектом. Это робот, который показывает эмоции, которого можно программировать. Мы постараемся эту мечту исполнить и научить ее этим роботом пользоваться", - сказал министр.
Робот ИMO - эмоциональный домашний питомец, который способен передавать свои эмоции, настроение и состояние при помощи звуков, анимаций на дисплее и движений.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых регионов РФ.
 
Новый год — 2023Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссияОбществоТехнологииКемеровская областьЕлка желаний
 
 
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