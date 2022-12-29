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Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ

Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ - РИА Новости, 29.12.2022

Шадаев исполнит мечту девочки из Кузбасса о роботе с ИИ

Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

новый год — 2023

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

общество

технологии

кемеровская область

елка желаний

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса о роботе с искусственным интеллектом. Робот ИMO - эмоциональный домашний питомец, который способен передавать свои эмоции, настроение и состояние при помощи звуков, анимаций на дисплее и движений. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых регионов РФ.

россия

кемеровская область

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний" Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак". 2022-12-29T12:04 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, общество, технологии, кемеровская область, елка желаний, видео