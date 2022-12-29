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В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина
В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина - РИА Новости, 29.12.2022
В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина
Мэр украинского Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале сообщил, что внес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о переименовании улицы, названной в честь... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:45
2022-12-29T15:45
2022-12-29T15:45
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале сообщил, что внес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о переименовании улицы, названной в честь русского поэта Александра Пушкина. "На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании улицы Пушкина на улицу Вальдемара Пясецкого", - написал Полищук в своем Telegram-канале. По его словам, Вальдемар Пясецкий - наиболее известный исследователь истории Луцка, автор более сотни статей по истории города. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, александр пушкин, украина, россия, сергей лавров, пушкин
В мире, Александр Пушкин, Украина, Россия, Сергей Лавров, Пушкин
В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина
Мэр Луцка Полищук внес на рассмотрение вопрос о переименовании улицы Пушкина