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В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина

В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина - РИА Новости, 29.12.2022

В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина

Мэр украинского Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале сообщил, что внес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о переименовании улицы, названной в честь... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:45

2022-12-29T15:45

2022-12-29T15:45

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале сообщил, что внес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о переименовании улицы, названной в честь русского поэта Александра Пушкина. "На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании улицы Пушкина на улицу Вальдемара Пясецкого", - написал Полищук в своем Telegram-канале. По его словам, Вальдемар Пясецкий - наиболее известный исследователь истории Луцка, автор более сотни статей по истории города. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

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в мире, александр пушкин, украина, россия, сергей лавров, пушкин