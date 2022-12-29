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СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы - РИА Новости, 29.12.2022
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы
Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:42
2022-12-29T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
украина
александр мамай
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что мэру Полтавы Мамаю представители СБУ вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск. "По материалам СБУ мэру Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом украинских войск, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами. В СБУ отметили, что Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.
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в мире, полтава, украина, александр мамай, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Александр Мамай, Служба безопасности Украины
14:42 29.12.2022 (обновлено: 14:47 29.12.2022)
 
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы

СБУ подтвердила, что мэра Полтавы Мамая заподозрили в распространении данных о ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что мэру Полтавы Мамаю представители СБУ вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск.
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"По материалам СБУ мэру Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемый распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом украинских войск, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами. В СБУ отметили, что Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.
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