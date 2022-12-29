https://ria.ru/20221229/poltava-1842221997.html
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы - РИА Новости, 29.12.2022
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы
Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:42
2022-12-29T14:42
2022-12-29T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
украина
александр мамай
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что мэру Полтавы Мамаю представители СБУ вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск. "По материалам СБУ мэру Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом украинских войск, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами. В СБУ отметили, что Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835934842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, украина, александр мамай, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Александр Мамай, Служба безопасности Украины
14:42 29.12.2022 (обновлено: 14:47 29.12.2022)
СБУ подтвердила обвинения, предъявленные мэру Полтавы
СБУ подтвердила, что мэра Полтавы Мамая заподозрили в распространении данных о ВСУ