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Сибирские ученые разработали уникальный пластик - РИА Новости, 29.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221229/plastik-1842163598.html
Сибирские ученые разработали уникальный пластик
Сибирские ученые разработали уникальный пластик - РИА Новости, 29.12.2022
Сибирские ученые разработали уникальный пластик
Ученые двух научных институтов Сибирского отделения РАН разработали новый прочный и прозрачный сверхмолекулярный пластик, который можно использовать при... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:40
2022-12-29T12:40
наука
технологии
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наука
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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Ученые двух научных институтов Сибирского отделения РАН разработали новый прочный и прозрачный сверхмолекулярный пластик, который можно использовать при создании научных установок, медоборудования, летательных, надводных и подводных аппаратов, сообщил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Полимерный материал с высокой молекулярной массой, обладающий прозрачностью, прочностью и в то же время имеющий низкое газовыделение, разработали специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и ИЯФ СО РАН в рамках нацпроекта "Наука и университеты" (федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям"). "Технология полимеризации нового полимера, реализованная в лабораторных условиях, даст возможность получать детали практически любой формы и больших размеров (десятки метров) с толщиной до 50 сантиметров. Это позволит применять новый пластик для изготовления корпусов и палубных надстроек катеров, батискафов, иллюминаторов кораблей и летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В научном институте отметили, что новый материал может иметь практическое значение при изготовлении вакуумных элементов современных ускорителей, в том числе источников синхротронного излучения. Один из таких мегасайенс-проектов СКИФ в настоящее время строится в новосибирском наукограде Кольцово. "Испытания подтвердили предположение о том, что сверхдлинные молекулы материала не могут оторваться от основной матрицы полимера. Другими словами, полимер не "пылит" в сверхвысоком вакууме. Это открывает блестящие перспективы по его использованию для конструирования вакуумных элементов разрабатываемых ускорителей элементарных частиц", - отметили в ИЯФе. Кроме того, новый полимер химически чистый, так как для его полимеризации используется электронный пучок современных ускорителей, а не химические инициаторы полимеризации, остающиеся в матрице полимера. Поэтому новый материал может использоваться при производстве лекарств и медицинского оборудования, добавили в институте.
https://ria.ru/20221217/sfu-1838935802.html
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технологии, кольцово, российская академия наук, россия, наука
Наука, Технологии, Кольцово, Российская академия наук, Россия, Наука
12:40 29.12.2022
 
Сибирские ученые разработали уникальный пластик

Ученые из институтов Сибирского отделения РАН разработали сверхмолекулярный пластик

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : пресс-служба УрФУ
Работа в химической лаборатории. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Ученые двух научных институтов Сибирского отделения РАН разработали новый прочный и прозрачный сверхмолекулярный пластик, который можно использовать при создании научных установок, медоборудования, летательных, надводных и подводных аппаратов, сообщил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Полимерный материал с высокой молекулярной массой, обладающий прозрачностью, прочностью и в то же время имеющий низкое газовыделение, разработали специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и ИЯФ СО РАН в рамках нацпроекта "Наука и университеты" (федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям").
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"Технология полимеризации нового полимера, реализованная в лабораторных условиях, даст возможность получать детали практически любой формы и больших размеров (десятки метров) с толщиной до 50 сантиметров. Это позволит применять новый пластик для изготовления корпусов и палубных надстроек катеров, батискафов, иллюминаторов кораблей и летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В научном институте отметили, что новый материал может иметь практическое значение при изготовлении вакуумных элементов современных ускорителей, в том числе источников синхротронного излучения. Один из таких мегасайенс-проектов СКИФ в настоящее время строится в новосибирском наукограде Кольцово.
"Испытания подтвердили предположение о том, что сверхдлинные молекулы материала не могут оторваться от основной матрицы полимера. Другими словами, полимер не "пылит" в сверхвысоком вакууме. Это открывает блестящие перспективы по его использованию для конструирования вакуумных элементов разрабатываемых ускорителей элементарных частиц", - отметили в ИЯФе.
Кроме того, новый полимер химически чистый, так как для его полимеризации используется электронный пучок современных ускорителей, а не химические инициаторы полимеризации, остающиеся в матрице полимера. Поэтому новый материал может использоваться при производстве лекарств и медицинского оборудования, добавили в институте.
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