https://ria.ru/20221229/plastik-1842163598.html

Сибирские ученые разработали уникальный пластик

Сибирские ученые разработали уникальный пластик - РИА Новости, 29.12.2022

Сибирские ученые разработали уникальный пластик

Ученые двух научных институтов Сибирского отделения РАН разработали новый прочный и прозрачный сверхмолекулярный пластик, который можно использовать при... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:40

2022-12-29T12:40

2022-12-29T12:40

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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Ученые двух научных институтов Сибирского отделения РАН разработали новый прочный и прозрачный сверхмолекулярный пластик, который можно использовать при создании научных установок, медоборудования, летательных, надводных и подводных аппаратов, сообщил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Полимерный материал с высокой молекулярной массой, обладающий прозрачностью, прочностью и в то же время имеющий низкое газовыделение, разработали специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и ИЯФ СО РАН в рамках нацпроекта "Наука и университеты" (федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям"). "Технология полимеризации нового полимера, реализованная в лабораторных условиях, даст возможность получать детали практически любой формы и больших размеров (десятки метров) с толщиной до 50 сантиметров. Это позволит применять новый пластик для изготовления корпусов и палубных надстроек катеров, батискафов, иллюминаторов кораблей и летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В научном институте отметили, что новый материал может иметь практическое значение при изготовлении вакуумных элементов современных ускорителей, в том числе источников синхротронного излучения. Один из таких мегасайенс-проектов СКИФ в настоящее время строится в новосибирском наукограде Кольцово. "Испытания подтвердили предположение о том, что сверхдлинные молекулы материала не могут оторваться от основной матрицы полимера. Другими словами, полимер не "пылит" в сверхвысоком вакууме. Это открывает блестящие перспективы по его использованию для конструирования вакуумных элементов разрабатываемых ускорителей элементарных частиц", - отметили в ИЯФе. Кроме того, новый полимер химически чистый, так как для его полимеризации используется электронный пучок современных ускорителей, а не химические инициаторы полимеризации, остающиеся в матрице полимера. Поэтому новый материал может использоваться при производстве лекарств и медицинского оборудования, добавили в институте.

https://ria.ru/20221217/sfu-1838935802.html

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, кольцово, российская академия наук, россия, наука