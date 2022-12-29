https://ria.ru/20221229/obyski-1842258523.html

СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области

СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.12.2022

СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:06

2022-12-29T16:06

2022-12-29T16:06

украина

служба безопасности украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области. "На Днепропетровщине проходят контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на странице управления СБУ по Днепропетровской области в соцсети. Сообщается, что ведомство проводит мероприятия на объектах, расположенных в городе Кривой Рог, Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению СБУ, обыски прошли в епархиальном управлении, Спасо-Преображенском соборе Свято-Николаевском храме, Свято-Владимирском мужском монастыре и в Храме Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольне. Целью мероприятий называют выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины. Ранее в четверг СБУ сообщила об аналогичных мероприятиях на семи объектах УПЦ в Хмельницкой области. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20221226/dnepropetrovsk-1841464634.html

https://ria.ru/20221223/obyski-1840938537.html

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Екатерина Зайцева

украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, днепропетровская область, россия