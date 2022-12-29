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СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.12.2022
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СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области
СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.12.2022
СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:06
2022-12-29T16:06
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
днепропетровская область
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области. "На Днепропетровщине проходят контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на странице управления СБУ по Днепропетровской области в соцсети. Сообщается, что ведомство проводит мероприятия на объектах, расположенных в городе Кривой Рог, Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению СБУ, обыски прошли в епархиальном управлении, Спасо-Преображенском соборе Свято-Николаевском храме, Свято-Владимирском мужском монастыре и в Храме Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольне. Целью мероприятий называют выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины. Ранее в четверг СБУ сообщила об аналогичных мероприятиях на семи объектах УПЦ в Хмельницкой области. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20221226/dnepropetrovsk-1841464634.html
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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, днепропетровская область, россия
Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Днепропетровская область, Россия
16:06 29.12.2022
 
СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области

СБУ проводит обыски в храмах канонической УПЦ в Днепропетровской области

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области.
"На Днепропетровщине проходят контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на странице управления СБУ по Днепропетровской области в соцсети.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 17:06
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
Сообщается, что ведомство проводит мероприятия на объектах, расположенных в городе Кривой Рог, Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению СБУ, обыски прошли в епархиальном управлении, Спасо-Преображенском соборе Свято-Николаевском храме, Свято-Владимирском мужском монастыре и в Храме Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольне.
Целью мероприятий называют выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины.
Ранее в четверг СБУ сообщила об аналогичных мероприятиях на семи объектах УПЦ в Хмельницкой области.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 18:30
У украинского экс-депутата Хомутынника провели обыски, сообщили СМИ
 
УкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦДнепропетровская областьРоссия
 
 
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