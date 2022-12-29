СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области
СБУ проводит обыски в храмах канонической УПЦ в Днепропетровской области
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о проведении "контрразведывательных" мероприятий в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области.
"На Днепропетровщине проходят контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на странице управления СБУ по Днепропетровской области в соцсети.
Сообщается, что ведомство проводит мероприятия на объектах, расположенных в городе Кривой Рог, Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению СБУ, обыски прошли в епархиальном управлении, Спасо-Преображенском соборе Свято-Николаевском храме, Свято-Владимирском мужском монастыре и в Храме Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольне.
Целью мероприятий называют выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины.
Ранее в четверг СБУ сообщила об аналогичных мероприятиях на семи объектах УПЦ в Хмельницкой области.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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