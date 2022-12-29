https://ria.ru/20221229/neft-1842306380.html

Власти России поддержат транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию

Власти России поддержат транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию - РИА Новости, 29.12.2022

Власти России поддержат транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию

Россия готова поддержать транзит казахской нефти по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию, такой вопрос прорабатывался, сообщил журналистам вице-премьер РФ РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:02

2022-12-29T18:02

2022-12-29T18:07

экономика

цены на нефть

россия

германия

александр новак

казахстан

транснефть

казтрансойл

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия готова поддержать транзит казахской нефти по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию, такой вопрос прорабатывался, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее в четверг "Транснефть" сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения с Минэнерго РФ."Да, этот вопрос прорабатывался", - сообщил Новак, комментируя информацию о заявке "Казтрансойла" и возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в Германию. Он уточнил, что сам лично пока не слышал про такие заявки от казахской стороны.При этом на вопрос о том, как в целом Россия относится к увеличению транзита нефти из Казахстана по "Дружбе", он ответил: "Мы нормально относимся... Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально". На вопрос о том, поддержит ли Россия такую заявку со стороны Казахстана, вице-премьер ответил: "Да".Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" поясняла, что технически нарастить транзит возможно только на 3-5 миллионов тонн, тогда как РФ поставляла в ФРГ около 20 миллионов. При этом глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в октябре говорил, что страна не располагает сейчас свободными объемами для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба". Но в декабре он сообщал, что Казахстан планирует в 2023 году добыть более 90 миллионов тонн нефти при ожидаемых 84-85 миллионах в 2022 году.

https://ria.ru/20221228/neft-1841990780.html

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экономика, цены на нефть, россия, германия, александр новак, казахстан, транснефть, казтрансойл, санкции в отношении россии