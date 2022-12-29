https://ria.ru/20221229/neft-1842152378.html
"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе"
"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе" - РИА Новости, 29.12.2022
"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе"
"Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год, РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:19
2022-12-29T12:19
2022-12-29T12:33
экономика
германия
россия
транснефть
казтрансойл
казахстан
игорь демин
нефть
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год, из них 300 тысяч - на первый квартал, но она требует утверждения в Минэнерго РФ, при этом от казахских грузоотправителей заявок пока нет, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин."Нам пришла заявка от "Казтрансойла" на резервирование дополнительных мощностей "Дружбы" под ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн по году, из них 300 тысяч - на первый квартал. В действующем графике на январь, если мы говорим про северную ветку, Германии нет, есть только заявка на Польшу объемом 500 тысяч тонн для российской нефти", - сказал Демин."Эту заявку мы отправляем в Минэнерго России, поскольку речь об изменении утвержденного ими экспортного графика. Пока ответа от них не получили, но время есть, поскольку дополнительная корректировка возможна со второй половины месяца", - добавил он.Демин отметил, что, по информации "Транснефти", белорусская сторона согласовала начало прокачки с Польшей в январе только с 16-го числа. До этого времени прокачка будет стоять, так как белорусы планировали провести внутритрубную диагностику. При этом он подчеркнул, что "пока поступила заявка только от прокачивающей компании Казахстана, а не от грузоотправителей"."У нас не зарезервирован конкретный грузоотправитель. Если грузоотправитель он не появится, то прокачка не пойдет. Мы же прокачиваем чьи-то ресурсы. Все разговоры о 20 000 тонн на январь от КМГ пока только разговоры", - подчеркнул он. Кроме того, Демин обратил внимание, что дополнительные объемы от Казахстана, если они будут, помогут определиться белорусским коллегам с тарифом на транзит по их территории. "Раз будет больший объем, то тариф должен быть меньше", - заключил он.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.
https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html
https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, транснефть, казтрансойл, казахстан, игорь демин, нефть, в мире
Экономика, Германия, Россия, Транснефть, КазТрансОйл, Казахстан, Игорь Демин, Нефть, В мире
12:19 29.12.2022 (обновлено: 12:33 29.12.2022)
"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе"
"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв доптранзита по "Дружбе" в Германию
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год, из них 300 тысяч - на первый квартал, но она требует утверждения в Минэнерго РФ, при этом от казахских грузоотправителей заявок пока нет, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин.
"Нам пришла заявка от "Казтрансойла" на резервирование дополнительных мощностей "Дружбы" под ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн по году, из них 300 тысяч - на первый квартал. В действующем графике на январь, если мы говорим про северную ветку, Германии нет, есть только заявка на Польшу
объемом 500 тысяч тонн для российской нефти", - сказал Демин.
"Эту заявку мы отправляем в Минэнерго России, поскольку речь об изменении утвержденного ими экспортного графика. Пока ответа от них не получили, но время есть, поскольку дополнительная корректировка возможна со второй половины месяца", - добавил он.
Демин отметил, что, по информации "Транснефти", белорусская сторона согласовала начало прокачки с Польшей в январе только с 16-го числа. До этого времени прокачка будет стоять, так как белорусы планировали провести внутритрубную диагностику. При этом он подчеркнул, что "пока поступила заявка только от прокачивающей компании Казахстана
, а не от грузоотправителей".
"У нас не зарезервирован конкретный грузоотправитель. Если грузоотправитель он не появится, то прокачка не пойдет. Мы же прокачиваем чьи-то ресурсы. Все разговоры о 20 000 тонн на январь от КМГ пока только разговоры", - подчеркнул он. Кроме того, Демин обратил внимание, что дополнительные объемы от Казахстана, если они будут, помогут определиться белорусским коллегам с тарифом на транзит по их территории. "Раз будет больший объем, то тариф должен быть меньше", - заключил он.
Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге
.