https://ria.ru/20221229/neft-1842152378.html

"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе"

"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе" - РИА Новости, 29.12.2022

"Транснефть" получила заявку "КазТрансОйла" на резерв транзита по "Дружбе"

"Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год, РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:19

2022-12-29T12:19

2022-12-29T12:33

экономика

германия

россия

транснефть

казтрансойл

казахстан

игорь демин

нефть

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год, из них 300 тысяч - на первый квартал, но она требует утверждения в Минэнерго РФ, при этом от казахских грузоотправителей заявок пока нет, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин."Нам пришла заявка от "Казтрансойла" на резервирование дополнительных мощностей "Дружбы" под ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн по году, из них 300 тысяч - на первый квартал. В действующем графике на январь, если мы говорим про северную ветку, Германии нет, есть только заявка на Польшу объемом 500 тысяч тонн для российской нефти", - сказал Демин."Эту заявку мы отправляем в Минэнерго России, поскольку речь об изменении утвержденного ими экспортного графика. Пока ответа от них не получили, но время есть, поскольку дополнительная корректировка возможна со второй половины месяца", - добавил он.Демин отметил, что, по информации "Транснефти", белорусская сторона согласовала начало прокачки с Польшей в январе только с 16-го числа. До этого времени прокачка будет стоять, так как белорусы планировали провести внутритрубную диагностику. При этом он подчеркнул, что "пока поступила заявка только от прокачивающей компании Казахстана, а не от грузоотправителей"."У нас не зарезервирован конкретный грузоотправитель. Если грузоотправитель он не появится, то прокачка не пойдет. Мы же прокачиваем чьи-то ресурсы. Все разговоры о 20 000 тонн на январь от КМГ пока только разговоры", - подчеркнул он. Кроме того, Демин обратил внимание, что дополнительные объемы от Казахстана, если они будут, помогут определиться белорусским коллегам с тарифом на транзит по их территории. "Раз будет больший объем, то тариф должен быть меньше", - заключил он.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.

https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html

https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, транснефть, казтрансойл, казахстан, игорь демин, нефть, в мире