23:32 29.12.2022 (обновлено: 23:34 29.12.2022)
В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок
Госдеп: США считают Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.
"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели", - написал он.
Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе "на благо" людей во всем мире.
Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов. Председатель КНР и президент США оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты.
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