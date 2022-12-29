https://ria.ru/20221229/miroporyadok-1842364451.html

В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок

В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок - РИА Новости, 29.12.2022

В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок

США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T23:32

2022-12-29T23:32

2022-12-29T23:34

в мире

джо байден

венди шерман

си цзиньпин

китай

сша

бали

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя. Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе "на благо" людей во всем мире. Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов. Председатель КНР и президент США оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты.

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

китай

сша

бали

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в мире, джо байден, венди шерман, си цзиньпин, китай, сша, бали, большая двадцатка