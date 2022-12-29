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В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок - РИА Новости, 29.12.2022
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В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок
В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок - РИА Новости, 29.12.2022
В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок
США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T23:32
2022-12-29T23:34
в мире
джо байден
венди шерман
си цзиньпин
китай
сша
бали
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя. Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе "на благо" людей во всем мире. Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов. Председатель КНР и президент США оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты.
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в мире, джо байден, венди шерман, си цзиньпин, китай, сша, бали, большая двадцатка
В мире, Джо Байден, Венди Шерман, Си Цзиньпин, Китай, США, Бали, Большая двадцатка
23:32 29.12.2022 (обновлено: 23:34 29.12.2022)
 
В США назвали Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок

Госдеп: США считают Китай соперником, способным изменить существующий миропорядок

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают Китай в качестве своего единственного соперника, который не только намерен изменить существующий миропорядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели, говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.
"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится все больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении) этой цели", - написал он.
Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман пообещала, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать открытые линии коммуникации с Китаем и в 2023 году будут развивать двусторонние отношения, основанные на встрече лидеров двух стран на Бали в 2022 году. Дипломат добавила, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе "на благо" людей во всем мире.
Переговоры на полях саммита G20 на Бали в ноябре стали первой очной встречей лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США, они продолжались более трех часов. Председатель КНР и президент США оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты.
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В миреДжо БайденВенди ШерманСи ЦзиньпинКитайСШАБалиБольшая двадцатка
 
 
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