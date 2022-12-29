Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР
Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР на Новый год
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВрио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник около "Елки желаний"
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник около "Елки желаний". Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.
"Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 No УГ-1072/22, приостанавливается с 23.00 31.12.2022 до 04.00 01.01.2023, с 23.00 06.01.2023 до 04.00 07.01.2023", - говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.
Отмечается, что приостановление комендантского часа не распространяется на территории, находящиеся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, Лисичанску, Первомайску, городу Рубежное, Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики, Троицкому району ЛНР.
Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00.