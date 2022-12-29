https://ria.ru/20221229/lnr-1842347598.html

Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР

Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР - РИА Новости, 29.12.2022

Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество, говорится в указе, опубликованном РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:56

2022-12-29T20:56

2022-12-29T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

лисичанск

первомайск

новый год

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Отмечается, что приостановление комендантского часа не распространяется на территории, находящиеся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, Лисичанску, Первомайску, городу Рубежное, Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики, Троицкому району ЛНР. Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00.

https://ria.ru/20221229/lnr-1842330292.html

луганская народная республика

лисичанск

первомайск

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Евгения Нефедова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, первомайск, новый год