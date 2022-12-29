https://ria.ru/20221229/lnr-1842330292.html

Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год

Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год - РИА Новости, 29.12.2022

Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:06

2022-12-29T19:06

2022-12-29T19:06

здоровье - общество

леонид пасечник

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. "Постановляю: установить на 2023 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 11 213 рублей, по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население – 12 222 рубля; пенсионеры – 9 643 рубля; дети – 10 877 рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Пасечник также поручил министру труда и социальной политики ЛНР контролировать исполнение указа о величине прожиточного минимума в Республике. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221228/posobie-1841826954.html

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, леонид пасечник, луганская народная республика