https://ria.ru/20221229/lnr-1842330292.html
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год - РИА Новости, 29.12.2022
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:06
2022-12-29T19:06
2022-12-29T19:06
здоровье - общество
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. "Постановляю: установить на 2023 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 11 213 рублей, по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население – 12 222 рубля; пенсионеры – 9 643 рубля; дети – 10 877 рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Пасечник также поручил министру труда и социальной политики ЛНР контролировать исполнение указа о величине прожиточного минимума в Республике. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20221228/posobie-1841826954.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, леонид пасечник, луганская народная республика
Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год
Врио главы ЛНР Пасечник установил величину прожиточного минимума в регионе на 2023 год