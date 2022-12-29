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Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год - РИА Новости, 29.12.2022
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Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год - РИА Новости, 29.12.2022
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:06
2022-12-29T19:06
здоровье - общество
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. "Постановляю: установить на 2023 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 11 213 рублей, по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население – 12 222 рубля; пенсионеры – 9 643 рубля; дети – 10 877 рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Пасечник также поручил министру труда и социальной политики ЛНР контролировать исполнение указа о величине прожиточного минимума в Республике. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
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луганская народная республика
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здоровье - общество, леонид пасечник, луганская народная республика
Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
19:06 29.12.2022
 
Власти ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год

Врио главы ЛНР Пасечник установил величину прожиточного минимума в регионе на 2023 год

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник установил на 2023 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.
"Постановляю: установить на 2023 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 11 213 рублей, по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население – 12 222 рубля; пенсионеры – 9 643 рубля; дети – 10 877 рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.
Пасечник также поручил министру труда и социальной политики ЛНР контролировать исполнение указа о величине прожиточного минимума в Республике.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 10:30
В ЛНР установили ежемесячное пособие для беременных женщин
 
Здоровье - ОбществоЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика
 
 
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