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Лавров назвал политику стран Запада недальновидной - РИА Новости, 29.12.2022
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Лавров назвал политику стран Запада недальновидной
Лавров назвал политику стран Запада недальновидной - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров назвал политику стран Запада недальновидной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что сегодня мы пожинаем плоды эгоистичной политики бывших партнеров в Европе. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:50
2022-12-29T08:53
в мире
сергей лавров
европа
обсе
нато
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что сегодня мы пожинаем плоды эгоистичной политики бывших партнеров в Европе. "В целом страны Запада – а они в большинстве своем являются как участниками ОБСЕ, так и членами НАТО – давно и целенаправленно попирают принципы деятельности венской организации, дух и букву принятых в ней – в том числе на высшем уровне – базовых документов в сфере евробезопасности", - сказал Лавров. "Например, расширение НАТО, приближение ее военной инфраструктуры к границам России грубо нарушает обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Сейчас мы пожинаем плоды эгоистичной, недальновидной политики наших бывших партнеров, доверие к которым основательно подорвано", - добавил министр.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/dyra-1841792470.html
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в мире, сергей лавров, европа, обсе, нато, россия
В мире, Сергей Лавров, Европа, ОБСЕ, НАТО, Россия
08:50 29.12.2022 (обновлено: 08:53 29.12.2022)
 
Лавров назвал политику стран Запада недальновидной

Лавров: действия стран Запада эгоистичны и недальновидны, доверие к ним подорвано

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что сегодня мы пожинаем плоды эгоистичной политики бывших партнеров в Европе.
"В целом страны Запада – а они в большинстве своем являются как участниками ОБСЕ, так и членами НАТО – давно и целенаправленно попирают принципы деятельности венской организации, дух и букву принятых в ней – в том числе на высшем уровне – базовых документов в сфере евробезопасности", - сказал Лавров.
"Например, расширение НАТО, приближение ее военной инфраструктуры к границам России грубо нарушает обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Сейчас мы пожинаем плоды эгоистичной, недальновидной политики наших бывших партнеров, доверие к которым основательно подорвано", - добавил министр.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 03:42
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