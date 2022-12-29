https://ria.ru/20221229/lavrov-1842086785.html

Лавров оценил адекватность украинских политиков

Лавров оценил адекватность украинских политиков - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров оценил адекватность украинских политиков

Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными, заявил в интервью РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:41

2022-12-29T07:41

2022-12-29T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим", - сказал Лавров, отвечая на вопрос есть ли сейчас на Украине политическая сила или политик, с которым Москва была бы готова вести переговоры и может ли такая фигура появится в обозримом будущем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842079528.html

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842084550.html

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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев