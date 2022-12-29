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Лавров оценил адекватность украинских политиков - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842086785.html
Лавров оценил адекватность украинских политиков
Лавров оценил адекватность украинских политиков - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров оценил адекватность украинских политиков
Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными, заявил в интервью РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:41
2022-12-29T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
киев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим", - сказал Лавров, отвечая на вопрос есть ли сейчас на Украине политическая сила или политик, с которым Москва была бы готова вести переговоры и может ли такая фигура появится в обозримом будущем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842079528.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев
07:41 29.12.2022 (обновлено: 08:49 29.12.2022)
 
Лавров оценил адекватность украинских политиков

Лавров: сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, с кем можно было бы вести разговор, с учетом бессудных расправ там с несогласными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим", - сказал Лавров, отвечая на вопрос есть ли сейчас на Украине политическая сила или политик, с которым Москва была бы готова вести переговоры и может ли такая фигура появится в обозримом будущем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
05:36Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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