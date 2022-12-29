https://ria.ru/20221229/lavrov-1842084550.html

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского иллюзорной

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского иллюзорной - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского иллюзорной

Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:20

2022-12-29T07:20

2022-12-29T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

россия

киев

украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта."Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", — заключил министр.По словам главы МИД, сейчас сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики."Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим", — сказал Лавров.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.В Москве же неоднократно говорили об открытости.Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842079528.html

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842075750.html

россия

киев

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, россия, киев, украина